Название LiveWire использовалось для первого электрического байка американской марки, А теперь стало самостоятельным суббрендом. Первый новый мотоцикл под торговой маркой LiveWire будет представлен в июле.

Компания Harley-Davidson официально объявила, что предложит целую линейку электрических мотоциклов под новым брендом LiveWire, названным в честь первого электрического мотоцикла марки, выпущенного два года назад.

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“LiveWire – это больше, чем мотоцикл”, – сообщает пресс-релиз от Harley-Davidson. “Запуская LiveWire, как полностью электрическую торговую марку, мы используем возможность возглавить рынок электротранспорта. Благодаря миссии – быть самым желанным брендом электрических мотоциклов в мире, LiveWire станет началом новой эпохи мотоциклов и не только”, – сказал Йохен Цайц, председатель, президент и генеральный директор Harley-Davidson.

Бренд LiveWire получит отдельные шоурумы, сообщает Harley-Davidson в объявлении, начиная с Калифорнии и выходя на рынки других стран. В районах с меньшей поддержкой потенциальные покупатели будут иметь доступ к цифровым выставочным залам и сервисным центрам. Первый байк под новым брендом LiveWire будет представлен 8 июля 2021 года, а его публичная премьера состоится на Международном мотосалоне 9 июля.

Фото: новый бренд электрических мотоциклов LiveWire от Harley-Davidson / Harley-Davidson