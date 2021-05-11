Назва LiveWire використовувалась для першого електричного байка американської марки, а тепер стала самостійним суббрендом. Перший новий мотоцикл під торговою маркою LiveWire буде представлений у липні.

Компанія Harley-Davidson офіційно оголосила, що запропонує цілу лінійку електричних мотоциклів під новим брендом LiveWire, названим на честь першого електричного мотоцикла марки, випущеного два роки тому.

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“LiveWire – це більше, ніж мотоцикл”, – повідомляє прес-реліз від Harley-Davidson. “Запускаючи LiveWire, як повністю електричну торгову марку, ми використовуємо можливість очолити ринок електротранспорту. Завдяки місії бути найбільш бажаним брендом електричних мотоциклів у світі, LiveWire стане початком нової епохи мотоциклів і не тільки”, – сказав Йохен Цайц, голова, президент та генеральний директор Harley-Davidson.

Бренд LiveWire отримає окремі шоуруми, повідомляє Harley-Davidson в оголошенні, починаючи з Каліфорнії та виходячи на ринки інших країн. У районах з меншою підтримкою потенційні покупці матимуть доступ до цифрових виставкових залів та сервісних центрів. Перший байк під новим брендом LiveWire буде представлений 8 липня 2021 року, а його публічна прем'єра відбудеться на Міжнародному мотосалоні 9 липня.

Фото: новий бренд електричних мотоциклів LiveWire від Harley-Davidson / Harley-Davidson