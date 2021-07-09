Марка Harley-Davidson презентовала серийную версию своего электрического мотоцикла LiveWire, но теперь это уже не Harley. Однако легендарный производитель мотоциклов выделил свое подразделение электрических мотоциклов в собственный бренд, который называется LiveWire, как и первый байк.

LiveWire One очень похож на концепт Harley-Davidson LiveWire, который был представлен еще в начале 2019 года. С тех пор электробайк изменил преимущественно только краску, логотип и цену, сохранив характеристики концепта.

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Как и ранее, электрический мотоцикл имеет пробег около 235 километров в городском режиме движения и его можно быстро зарядить от 0 до 100% за 60 минут.

Фото: электромотоцикл LiveWire One / Harley-Davidson

Изменений в серийной модели, по сравнению с концептом, немного. Самое важное обновление – это цена LiveWire One. Если раньше предполагался ценник в почти 30 000 долларов, то сейчас цифра снизилась до 21 999 долларов, без учета льгот.

Физический дебют LiveWire One состоится 18 июля на Международном мотосалоне в Северной Калифорнии. Мотоцикл также будет доступен на рынках за пределами США, начиная с 2022 года.