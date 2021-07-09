Марка Harley-Davidson презентувала серійну версію свого електричного мотоцикла LiveWire, але тепер це вже не Harley. Натомість легендарний виробник мотоциклів виділив свій підрозділ електричних мотоциклів у власний бренд, який називається LiveWire, як і перший байк.

LiveWire One дуже схожий на концепт Harley-Davidson LiveWire, який був представлений ще на початку 2019 року. З того часу електробайк змінив переважно лише фарбу, логотип та ціну, зберігши характеристики концепту.

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Як і раніше, електричний мотоцикл має пробіг близько 235 кілометрів у міському режимі руху і його можна швидко зарядити від 0 до 100% за 60 хвилин.

Фото: електромотоцикл LiveWire One / Harley-Davidson

Змін у серійній моделі, порівняно з концептом, небагато. Найважливіше оновлення – це ціна LiveWire One. Якщо раніше передбачався цінник у майже 30 000 доларів, то зараз цифра знизилась до 21 999 доларів, без урахування пільг.

Фізичний дебют LiveWire One відбудеться 18 липня на Міжнародному мотосалоні в Північній Каліфорнії. Мотоцикл також буде доступний на ринках за межами США, починаючи з 2022 року.