Виробник електричних мотоциклів LiveWire офіційно анонсував новий S2 Mulholland, свій третій електричний мотоцикл.

Практично це майже Harley-Davidson, оскільки той володіє контрольним пакетом акцій LW.

LiveWire покладає на S2 Mulholland великі надії. Дизайн не новаторський, але багато нових технологій додано. В першу чергу це екологічні матеріали. Зокрема, передні та задні крила виготовлені з використанням біокомпозиту CAP Hemp на основі конопель.

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Мотоцикл буде пропонуватися з незабарвленим оздобленням Lunar White, яке демонструє конопляний матеріал, а також "зводить до мінімуму використання традиційного пластику та фарб". Якщо це не до вподоби, то можна замовити корпус у фарбі Liquid Black.

Екологічні штрихи продовжуються і в інших місцях, оскільки крісло використовує "безнафтовий силікон, який можна переробити, а не шкіру чи вініл". Крім того, перероблені рибальські сітки забезпечують нейлон, який використовується в кожухах радіаторів і проводці.

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Mulholland їздить на тій самій платформі S2, що й Del Mar, і має ту саму трансмісію з акумулятором ємністю 10,5 кВт·год. Батарея живить електродвигун потужністю 84 к.с. і 263 Нм крутного моменту.

Маючи власну вагу 196 кг, S2 розганятися з 0-96 км/год за 3,3 секунди. Запас ходу залежить від виду режиму та умов поїздки. LiveWire гарантує в умовах міста пробіг у 195 км. Однак діапазон стрімко падає до 117 км при русі зі швидкістю 89 км/год.

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Зарядний пристрій рівня 1 може зарядити акумулятор від 20% до 80% менш ніж за шість годин. Із зарядним пристроєм рівня 2 час зарядки скорочується до 78 хвилин.

Вартість S2 Mulholland починається від 15 999 доларів. Це робить його набагато дешевшим, ніж оригінальний LiveWire One, але трохи дорожчим, ніж S2 Del Mar, вартість якого починається від 15 499 доларів.

Фото: LiveWire