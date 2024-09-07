Як згорів китайський електромотоцикл: відео

Відео про цю подію, пише electrek.co, вже облетіло соціальну мережу. Як розповідає власник охопленого вогнем байка, на новому мотоциклі Talaria MX5 йому вдалося проїхати лише 32 км, після чого він загорівся.

Інформацію про пожежу підтвердив Ерік Хікс, власник компанії Luna Cycle, що є основним американським постачальником Talaria та інших легких електричних байків.

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Там підтвердили, що "це перша велика пожежа Talaria будь-якої моделі, про яку повідомлялося в США. Ми дуже серйозно ставимося до цього питання та плануємо розв'язувати цю проблему як найперший пріоритет".

Хікс пояснив, що Talaria використовує тільки перевіреного виробника батарей, відомого як Greenway Batteries. Greenway. Він один з основних постачальників для багатьох брендів електричних велосипедів у США та в усьому світі.

Ось такий вигляд має Talaria MX5 в рекламному проспекті. Фото: Talaria

Як відомо, Greenway Battery протягом багатьох років є основним постачальником електричних мотоциклів Talaria та Sur Ron, а Luna Cycle протягом восьми років є дистриб’ютором і авторизованим ремонтним центром для Greenway Batteries у США.

За словами Хікса, "за ці вісім років ми не бачили, щоб батарея Greenway викликала пожежу, і це та причина, чому продукти Surron і Talaria були такими безпечними".

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Щоправда, з’ясувалося, що через "технічну помилку, допущену командою Talaria", деякі електричні мотоцикли Talaria MX5, які були доставлені до США, мали інший акумулятор. Це була батарея від постачальника Scud. Як горів такий байк, можна подивитися на відео нижче.

Саме цього виробника стояла батарея на спаленому мотоциклі. Однак назвати причиною пожежі саме від акумулятора у Luna Cycle відмовилися: "Ми не впевнені в причині цієї пожежі і не хочемо робити припущення щодо можливих причин, будь-то несправність чи зовнішні фактори".

Компанія оголосила про заходи, спрямовані на усунення занепокоєння щодо батарей Scud. Вона замінить батареї в будь-якому велосипеді Talaria MX5, який постачається з батареями Scud, і водночас скасувала замовлення, які зараз обробляються і містять батареї Scud.