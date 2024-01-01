За 2024 год украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год

Посилання скопійовано!
В декабре 2024 г. украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что на 18% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).
Читайте также: Электромобили будут гореть меньше: батарея сама выключится в случае пожара
Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, относительно 2023г.
- Легковых – 50458 ед. (+37%)
- Коммерческих – 1264 ед. (+64%)
- Электробусов – 2 ед. (+)
Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 г., составила 20%.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2024г:
- VW ID.4 - 1626 ед.;
- Honda M-NV - 1279 ед.;
- BYD Song Plus - 1007 ед.;
- Nissan Ariya - 766 ед.;
- Zeekr 001 - 703 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 5511 ед.;
- Tesla Model 3 - 4639 ед.;
- Tesla Model Y - 4225 ед.;
- VW e-Golf - 2479 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 2337 ед.