За 2024 год украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год

В декабре 2024 г. украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что на 18% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

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Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, относительно 2023г.

Легковых – 50458 ед. (+37%)

Коммерческих – 1264 ед. (+64%)

Электробусов – 2 ед. (+)

Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 г., составила 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2024г:

VW ID.4 - 1626 ед.; Honda M-NV - 1279 ед.; BYD Song Plus - 1007 ед.; Nissan Ariya - 766 ед.; Zeekr 001 - 703 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: