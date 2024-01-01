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За 2024 год украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год

Всю первую пятерку новых электромобилей занимают электрички китайского происхождения. Среди подержанных лидирует Nissan Leaf.
За 2024 год рынок электромобилей вырос на 38% - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 января, 14:20
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В декабре 2024 г. украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что на 18% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

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Всего за весь 2024 автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, относительно 2023г.

  • Легковых – 50458 ед. (+37%)
  • Коммерческих – 1264 ед. (+64%)
  • Электробусов – 2 ед. (+)

Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 г., составила 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2024г:

  1. VW ID.4 - 1626 ед.;
  2. Honda M-NV - 1279 ед.;
  3. BYD Song Plus - 1007 ед.;
  4. Nissan Ariya - 766 ед.;
  5. Zeekr 001 - 703 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf - 5511 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 4639 ед.;
  3. Tesla Model Y - 4225 ед.;
  4. VW e-Golf - 2479 ед.;
  5. Hyundai Kona Electric - 2337 ед.
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