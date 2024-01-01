Где купили больше всего электромобилей в 2024 году

Как сообщает Укравтопром, в 2024 г. украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 7314 ед. (91% подержанные); город Киев – 6618 ед. (61% бывшие в употреблении); Киевская обл. – 3907 ед. (70% бывшие в употреблении); Днепропетровская обл. – 3874 ед. (73% бывшие в употреблении); Одесская обл. – 3025 ед (76% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто: