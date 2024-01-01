Где купили больше всего электромобилей в 2024 году

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине
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Как сообщает Укравтопром, в 2024 г. украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 7314 ед. (91% подержанные);
- город Киев – 6618 ед. (61% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 3907 ед. (70% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 3874 ед. (73% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 3025 ед (76% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Tesla Model Y – в Киеве, Киевской обл. и на Днепропетровщине.
- Nissan Leaf – в Одесской и Львовской обл.