Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

Скасування байденівського указу від 2021 року, згідно з яким до 2030 року електромобілі повинні становити 50% усіх продажів нових автомобілів, аналітиками прогнозувався, повідомляє Reuters.

Нинішній указ Трампа передбачає припинення розподілу невитрачених державних коштів із фонду в 5 мільярдів доларів, призначених для розширення станцій для зарядки автомобілів.

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Крім того, указ передбачає скасування відмови, яка дозволяла штатам запроваджувати правила щодо автомобілів з нульовим рівнем викидів до 2035 року. І це ще не все.

З перевірених джерел стало відомо, що адміністрація Трампа планує переглянути податкові кредити на електромобілі з можливістю їх скасування.

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"Ми розглядаємо можливість усунення несправедливих субсидій та інших нав’язаних урядом спотворень ринку, які віддають перевагу електромобілям перед іншими технологіями", – зазначив Трамп.

Є ще одна новина з цього приводу. Трамп наказав Агентству з охорони навколишнього середовища (EPA) переглянути більш суворі стандарти викидів, які вимагають від автовиробників продавати від 30% до 56% електромобілів до 2032 року, щоб відповідати федеральним правилам викидів. Правила були частиною ширшої стратегії скорочення викидів, встановленої EPA та Міністерством транспорту США.

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"EPA має скасувати, де це доцільно, державні звільнення від викидів, які функціонують для обмеження продажів автомобілів, що працюють на викопному палива", – заявив Трамп.

А ще Трамп прагне скасувати звільнення, наданого Каліфорнії в грудні EPA, що дозволяє штату припинити продаж автомобілів, що працюють лише на викопному паливі, до 2035 року. До речі, це правило було прийнято в 11 інших штатах.