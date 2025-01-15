Продажі Rivian обігнали Ford: подробиці

Експерти пояснюють таку ситуацію тим, що електричний розвізний фургон Rivian (EDV) розгортається по всій території США завдяки партнерству з Amazon. Окрім цього, Rivian ще й зробив ставку на розширення кола нових клієнтів. Саме це, як пише electrek.co, сприяло стрімкому зростанню реалізації машин.

Загалом у 2024 році від усіх виробників на ринок США було поставлено понад 51 500 комерційних електромобілів. Це лише трохи більше, ніж 50 122 одиниць, проданих у 2023 році. Найбільші темпи збут набрав у другому півріччі.

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У квітні минулого року компанія Rivian закрила свій виробничий завод у Нормалі, штат Іллінойс, щоб скоротити витрати і підвищити ефективність. Попри те, що Rivian довелося тимчасово призупинити виробництво електрофургонів минулого літа через брак запчастин, його показник виявився найкращим на ринку акумуляторних комерційних машин легкого класу.

Інфографіка: Авто24 за даними Kelley Blue Book

Як видно з поданої статистики, Rivian торік продав у США 13 423 електрофургони, що на 67% більше, ніж у 2023 році. Ford за цей же період продав на 813 машин менше. Це були фургони E-Transit.

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Нагадаємо, Ford представив оновлений E-Transit минулого березня з більшою батареєю та швидшою зарядкою.

Вже у жовтні E-Transit вийшов на ринок за тією ж ціною, що й Transit з ДВЗ і це в майбутньому може додати поштовху в реалізації, чого в Rivian не дуже хочуть.