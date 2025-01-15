Продажи Rivian обогнали Ford: подробности

Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что электрический развозной фургон Rivian (EDV) разворачивается по всей территории США благодаря партнерству с Amazon. Кроме этого, Rivian еще и сделал ставку на расширение круга новых клиентов. Именно это, как пишет electrek.co, способствовало стремительному росту реализации машин.

Суммарно в 2024 году от всех производителей на рынок США было поставлено более 51 500 коммерческих электромобилей. Это лишь немного больше, чем 50 122 единиц, проданных в 2023 году. Наибольшие темпы сбыт набрал во втором полугодии.

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В апреле прошлого года компания Rivian закрыла свой производственный завод в Нормале, штат Иллинойс, чтобы сократить расходы и повысить эффективность. Несмотря на то, что Rivian пришлось временно приостановить производство электрофургонов прошлым летом из-за нехватки запчастей, его показатель оказался лучшим на рынке аккумуляторных коммерческих машин легкого класса.

Инфографика: Авто24 по данным Kelley Blue Book

Как видно из представленной статистики, Rivian в прошлом году продал в США 13 423 электрофургона, что на 67% больше, чем в 2023 году. Ford за этот же период продал на 813 машин меньше. Это были фургоны E-Transit.

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Напомним, Ford представил обновленный E-Transit в марте прошлого года с большей батареей и более быстрой зарядкой.

Уже в октябре E-Transit вышел на рынок по той же цене, что и Transit с ДВС и это в будущем может добавить толчка в реализации, чего в Rivian не очень хотят.