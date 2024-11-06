Як перемога Трампа вплине на автобізнес

Дональд Трамп перемагає на другий президентський термін, тож серед автовиробників вже зріє паніка. Поки що найбільший прибуток фіксує “друг Трампа” Ілон Маск – акції його компанії Tesla за день підросли на 14%. Інші виробники електромобілів та традиційних авто не такі радісні, і на це є кілька причин.

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Повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім, ймовірно, призведе до періоду невизначеності в автомобільній промисловості щодо правил, стимулів і торгівлі електромобілями, вважають в Automotive News.

Як президент Дональд Трамп може вжити заходів для подальшої ізоляції китайських виробників автомобілів і запчастин, щоб захистити внутрішній ринок США. Водночас можна очікувати, що нова адміністрація скасує податкові пільги для електромобілів, а це нашкодить тим автовиробникам, які вклали значні кошти в електроприводи.

Трамп погрожував ввести імпортні мита і на товари з ЄС, тому акції європейських виробників BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz та Porsche подешевшали на 5,2-7,7%, повідомляє Reuters. Попри це, генеральний директор BMW Олівер Зіпс заявив, що BMW буде у виграші її «дуже, дуже велику присутність у США». Можливо, мова йде про автозавод BMW в Спартанбурзі, який випускає позашляховики Х5, Х6 та Х7.

Ні для кого не є секретом позиція Трампа щодо електромобілів, нагадують в Electrek – його другий термін, ймовірно, призведе до зменшення інвестицій команди Байдена в зелену енергетику, скасування податкових заохочень для покупців електромобілів та зміну політики, спрямованої на скорочення викидів CO 2.

Можливо, незабаром ми почуємо відповідь від інших автовиробників на перемогу Трампа. «Ми очікуємо, що сьогодні вранці виробникам автомобілів і експортерам буде важко», — сказав Reuters Ніколас Форест, інвестиційний директор Candriam. «Трамп може запровадити мита на імпорт товарів, тому для німецьких виробників автомобілів або французьких груп предметів розкоші все, що експортує Європа – це ризик».

Але не тільки Європа. Трамп хоче, щоб автомобілі з Мексики не потрапляли в країну. Саме тому китайська BYD, наприклад, призупинила свій план будівництва заводу в Мексиці, який мав би стати ключовим виробничим майданчиком для доступу до США. BMW теж планує почати виробництво своїх електромобілів наступного покоління під назвою «Neue Klasse» в Мексиці в 2027 році. Там будує свій завод з виробництва Tesla й Ілон Маск.

Але найбільше Трамп, звісно, ​​тримає під прицілом Китай: він планує поступово припинити китайський імпорт під час свого другого терміну, а також заборонити китайським компаніям володіти американською нерухомістю та інфраструктурою в енергетичному та технологічному секторах.