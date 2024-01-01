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Через перемогу Трампа акції Tesla злетіли на 14%

Акції Tesla зросли на 14%, через новини про перемогу на президентських виборах США Дональда Тампа.
Акції Tesla зросли в ціні на 14% - Auto24

Акції Tesla зросли в ціні на 14%

Євген Гудущан
logo6 листопада, 15:50
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Акції Tesla, що котируються на Франкфуртській фондовій біржі, зросли більш ніж на 14% на відкритті торгів у середу, повідомляє Reuters.

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Ілон Маск, найбільший акціонер Tesla, підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії, вклавши у цей проект, за різними даними, понад $100 млн.

Зростання попиту на акції Tesla пов’язане з оптимістичними очікуваннями та сприятливій політичній обстановці навколо компаній пов’язаних з Ілоном Маском.

#Автобізнес #Tesla #Новини