Как победа Трампа повлияет на автобизнес

Дональд Трамп побеждает на второй президентский срок, поэтому среди автопроизводителей уже зреет паника. Пока наибольшую прибыль фиксирует “друг Трампа” Илон Маск – акции его компании Tesla за день подросли на 14%. Другие производители электромобилей и традиционных автомобили не настолько радостны, и на это есть несколько причин.

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Возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, приведет к периоду неопределенности в автомобильной промышленности относительно правил, стимулов и торговли электромобилями, считают в Automotive News.

Как президент Дональд Трамп может принять меры для дальнейшей изоляции китайских производителей автомобилей и запчастей, чтобы защитить внутренний рынок США. В то же время можно ожидать, что новая администрация отменит налоговые льготы для электромобилей, а это навредит тем автопроизводителям, которые вложили значительные средства в электроприводы.

Трамп угрожал ввести импортные пошлины и на товары из ЕС, поэтому акции европейских производителей BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz и Porsche подешевели на 5,2-7,7%, сообщает Reuters. Несмотря на это, генеральный директор BMW Оливер Зипс заявил, что BMW будет в выигрыше ее "очень, очень большое присутствие в США". Возможно, речь идет об автозаводе BMW в Спартанбурге, который выпускает внедорожники Х5, Х6 и Х7.

Ни для кого не является секретом позиция Трампа по электромобилям, напоминают в Electrek – его второй срок, вероятно, приведет к уменьшению инвестиций команды Байдена в зеленую энергетику, отмену налоговых поощрений для покупателей электромобилей и изменение политики, направленной на сокращение выбросов CO 2.

Возможно, вскоре мы услышим ответ от других автопроизводителей на победу Трампа. "Мы ожидаем, что сегодня утром производителям автомобилей и экспортерам будет трудно", - сказал Reuters Николас Форест, инвестиционный директор Candriam. "Трамп может ввести пошлины на импорт товаров, поэтому для немецких производителей автомобилей или французских групп предметов роскоши все, что экспортирует Европа – это риск".

Но не только Европа. Трамп хочет, чтобы автомобили из Мексики не попадали в страну. Именно поэтому китайская BYD, например, приостановила свой план строительства завода в Мексике, который должен был бы стать ключевой производственной площадкой для доступа в США. BMW тоже планирует начать производство своих электромобилей следующего поколения под названием "Neue Klasse" в Мексике в 2027 году. Там строит свой завод по производству Tesla и Илон Маск.

Но больше всего Трамп, конечно, держит под прицелом Китай: он планирует постепенно прекратить китайский импорт во время своего второго срока, а также запретить китайским компаниям владеть американской недвижимостью и инфраструктурой в энергетическом и технологическом секторах.