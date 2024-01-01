Укр
Ру

Трамп отменил указ Байдена по поддержке электромобилей

Один из первых президентских указов за подписью Дональда Трампа касался отмены указа Джо Байдена по электромобилям. Поэтому политика нового главы США сводится к прекращению их поддержки.
Трамп отменил указ Байдена об электромобилях - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Валентин Ожго
logo22 января, 09:01
logo0
logo0 мин

Отмена байденовского указа от 2021 года, согласно которому к 2030 году электромобили должны составлять 50% всех продаж новых автомобилей, аналитиками прогнозировался, сообщает Reuters.

Нынешний указ Трампа предусматривает прекращение распределения неизрасходованных государственных средств из фонда в 5 миллиардов долларов, предназначенных для расширения станций для зарядки автомобилей.

Читайте также Как победа Трампа повлияет на автобизнес

Кроме того, указ предусматривает отмену отказа, которая позволяла штатам вводить правила в отношении автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 2035 года. И это еще не все.

Из проверенных источников стало известно, что администрация Трампа планирует пересмотреть налоговые кредиты на электромобили с возможностью их отмены.

Читайте также Автомобиль, на котором будет ездить Дональд Трамп, называется "Зверь"

"Мы рассматриваем возможность устранения несправедливых субсидий и других навязанных правительством искажений рынка, которые предпочитают электромобили перед другими технологиями", – отметил Трамп.

Есть еще одна новость по этому поводу. Трамп приказал Агентству по охране окружающей среды (EPA) пересмотреть более строгие стандарты выбросов, которые требуют от автопроизводителей продавать от 30% до 56% электромобилей к 2032 году, чтобы соответствовать федеральным правилам выбросов. Правила были частью более широкой стратегии сокращения выбросов, установленной EPA и Министерством транспорта США.

Читайте также Продажи Rivian обогнали Ford: подробности

"EPA должно отменить, где это целесообразно, государственные освобождения от выбросов, которые функционируют для ограничения продаж автомобилей, работающих на ископаемом топлива", – заявил Трамп.

А еще Трамп стремится отменить освобождение, предоставленное Калифорнии в декабре EPA, что позволяет штату прекратить продажу автомобилей, работающих только на ископаемом топливе, до 2035 года. Кстати, это правило было принято в 11 других штатах.

#Новости #Электромобиль #Автомобили из США #Электротранспорт #Aвтобизнес #Фото