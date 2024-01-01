Трамп отменил указ Байдена по поддержке электромобилей

Отмена байденовского указа от 2021 года, согласно которому к 2030 году электромобили должны составлять 50% всех продаж новых автомобилей, аналитиками прогнозировался, сообщает Reuters.

Нынешний указ Трампа предусматривает прекращение распределения неизрасходованных государственных средств из фонда в 5 миллиардов долларов, предназначенных для расширения станций для зарядки автомобилей.

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Кроме того, указ предусматривает отмену отказа, которая позволяла штатам вводить правила в отношении автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 2035 года. И это еще не все.

Из проверенных источников стало известно, что администрация Трампа планирует пересмотреть налоговые кредиты на электромобили с возможностью их отмены.

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"Мы рассматриваем возможность устранения несправедливых субсидий и других навязанных правительством искажений рынка, которые предпочитают электромобили перед другими технологиями", – отметил Трамп.

Есть еще одна новость по этому поводу. Трамп приказал Агентству по охране окружающей среды (EPA) пересмотреть более строгие стандарты выбросов, которые требуют от автопроизводителей продавать от 30% до 56% электромобилей к 2032 году, чтобы соответствовать федеральным правилам выбросов. Правила были частью более широкой стратегии сокращения выбросов, установленной EPA и Министерством транспорта США.

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"EPA должно отменить, где это целесообразно, государственные освобождения от выбросов, которые функционируют для ограничения продаж автомобилей, работающих на ископаемом топлива", – заявил Трамп.

А еще Трамп стремится отменить освобождение, предоставленное Калифорнии в декабре EPA, что позволяет штату прекратить продажу автомобилей, работающих только на ископаемом топливе, до 2035 года. Кстати, это правило было принято в 11 других штатах.