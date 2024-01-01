Автомобиль, на котором будет ездить Дональд Трамп, называется "Зверь"

Несмотря на такое название и сравнение с монстром автомобиль имеет красивый внешний вид, не говоря уже о безопасности. Его описание никто не скрывает, в сети уже появляются даже некоторые детали по бронированию, системам связи.

В чертах автомобиля "Beast", то есть "Зверь", угадываются элементы дизайна Cadillac One и First Car. Где-то так оно и есть, поскольку это сильно модифицированный Cadillac. Он устойчив не только к пулям, но и взрывам. Об автомобилях для Дональда Трампа вспомнили уже несколько изданий, начиная от moto.pl и заканчивая Klassic Garage с рядом других рейтинговых ресурсов.

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Кроме того, президентская карета закрыта собственной системой предотвращения загрязнения окружающей среды. Текущая модель весит более 7000 кг и стоит примерно 1,5 миллиона долларов, а внутренняя комплектация там еще в несколько раз больше.

В комментариях Секретной службы официально "Зверя" называют "парадным лимузином". В первую очередь за то, что окна не открываются и имеют вытянутый дизайн. Такая конфигурация сделана специально, чтобы снаружи зрители могли видеть своего президента внутри салона.

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl

Что касается средств безопасности, то это практически подвижная крепость для защиты президента и его близких или окружения. Безопасность там снаружи и внутри поражает.

"Зверь" также содержит широкий набор коммуникационных технологий, включая, среди прочего, возможность передачи кодов, необходимых для стрельбы из ядерного оружия. Это означает, что в машине, кроме "ядерного чемоданчика", есть собственный альтернативный пульт для подачи соответствующих команд.

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Здесь у водителя и охранника сопровождения в салоне есть система ночного видения и некоторые другие трюки в стиле Джеймса Бонда. Автомобиль может гасить дымовую завесу, использовать слезоточивый газ и образовывать нефтяное пятно, чтобы преследующие его транспортные средства, вышли из-под контроля. Даже дверные ручки электрифицированы, чтобы током поразить тех, кто будет пытаться проникнуть внутрь.

Автомобиль получил устройство "run flat" в каждом колесе. Это помогает "Зверю" двигаться даже при условии поврежденных по любой причине шин.

Из технических дополнений здесь много скрытых функций безопасности и удобств. Автомобиль получил вспомогательную топливную помпу, что обеспечивает работу двигателя, если что-то случится с основной системой подачи топлива.

Президентский лимузин, которых кстати есть несколько, имеет дополнительные удобства. Климатическая система будет подавать свежий воздух даже при условии радиационного, химического, биологического загрязнения снаружи. В специальных нишах есть достаточно бутилированной воды, продуктов, других напитков. Есть много и другого мелочного, как вот сиденья со встроенными функциями подогрева, охлаждения и массажа.

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Уже не секрет, что на случай ранения президента хотя бы в ногу или еще куда-то на борту "Зверя" есть широкий выбор медицинских средств, в том числе холодильник с запасами крови самого президента.

Последняя версия "Зверя", как и его предшественники, внешне напоминает Cadillac, хотя на этом любое сходство заканчивается. В основе президентских лимузинов является модифицированное шасси грузовика с мощной системой амортизации.

Фото: Patryk Ogorzałek, Agencja Wyborcza.pl

Считается, что заказанная Секретной службой в 2014 году версия Beast сочетает различные технологии, начиная с сильно модифицированной платформы Chevrolet Kodiak, тяжелого грузовика General Motors. Даже по ухабам на асфальте такой автомобиль будет ехать плавно, избегая дискомфорта для пассажира.

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Обычно в колонне идет два таких лимузина. Они периодически меняются местами. Определить машину, в которой едет президент, практически невозможно. Даже охрана из сопровождения с этим имеет проблемы и ориентируется лишь по нескольким отличиям, признаки которых каждый раз меняются и указываются лишь ближайшим охранникам перед каждой поездкой.

На первых порах, как отмечают эксперты, Дональд Трамп будет пользоваться именно такими машинами, но уже сейчас соответствующие службы проводят консультации с 47-м президентом США по обновленной версии бронированного "Зверя", изготовление которого быстрым назвать нельзя.

Учитывая то, президент Трамп всегда был сторонником быстрого передвижения на четырех колесах (см. видео ниже), то затягивать с новой и лучшей машиной он не будет.