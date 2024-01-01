Автомобіль, на якому їздитиме Дональд Трамп, зветься "Звір"

Попри таку назву та порівняння з монстром автомобіль має гарний зовнішній вигляд, не кажучи вже про безпеку. Його опис ніхто не приховує, в мережі вже з’являються навіть деякі деталі щодо бронювання, систем зв’язку.

В рисах автомобіля "Beast", тобто "Звір", вгадуються елементи дизайна Cadillac One та First Car. Десь так воно і є, оскільки це сильно модифікований Cadillac. Він стійкий не тільки до куль, але й вибухів. Про автівки для Дональда Трампа згадали вже кілька видань, починаючи від moto.pl та закінчуючи Klassic Garageі й рядом інших рейтингових ресурсів.

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Окрім того, президентська карета закрита власною системою запобігання забрудненню навколишнього середовища. Так поточна модель важить понад 7000 кг і коштує приблизно 1,5 мільйона доларів, а внутрішня комплектація там ще у кілька разів більша..

В коментарях Секретної служби офіційно "Звіра" називають "парадним лімузином". В першу чергу за те, що вікна не відкриваються й мають витягнутий дизайн. Така конфігурація зроблена спеціально, щоб зовні глядачі могли бачити свого президента всередині салону.

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl

Щодо засобів безпеки, то це практично рухома фортеця для захисту президента та його близьких чи оточення. Безпека там зовні та всередині вражає.

"Звір" також містить широкий набір комунікаційних технологій, включаючи, серед іншого, можливість передачі кодів, необхідних для стрільби з ядерної зброї. Це означає, що в машині, окрім "ядерної валізки", є власний альтернативний пульт для подачі відповідних команд.

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Тут у водія й охоронця супроводу в салоні є система нічного бачення та деякі інші трюки в стилі Джеймса Бонда. Автомобіль може гасити димову завісу, використовувати сльозогінний газ і утворювати нафтову пляму, щоб транспортні засоби, що переслідують її, вийшли з-під контролю. Навіть дверні ручки електрифіковані, щоб струмом вразити тих, хто намагатиметься проникнути всередину.

Автомобіль отримав пристрій "run flat" у кожному колесі. Це допомагає "Звіру" рухатися навіть за умови пошкоджених з будь-якої причини шин.

З технічних додатків тут багато прихованих функцій безпеки та зручностей. Автомобіль отримав допоміжну паливну помпу, що забезпечує роботу двигуна, якщо щось трапиться з основною системою подачі палива.

Президентський лімузин, яких до речі є кілька, має додаткові зручності. Кліматична система буде подавати свіже повітря навіть за умови радіаційного, хімічного, біологічного забруднення зовні. В спеціальних нішах є достатньо бутельованої води, харчів, інших напоїв. Є багато й іншого дріб'язкового, як от сидіння з вбудованими функціями підігріву, охолодження та масажу.

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Уже не секрет, що на випадок поранення президента хоча б у ногу чи ще кудись на борту "Звіра" є широкий вибір медичних засобів, у тому числі холодильник із запасами крові самого президента.

Остання версія «Звіра», як і його попередники, зовні нагадує Cadillac, хоча на цьому будь-яка схожість закінчується. В основі президентських лімузинів є модифіковане шасі вантажівки з потужною системою амортизації.

Фото: Patryk Ogorzałek, Agencja Wyborcza.pl

Вважається, що замовлена Секретною службою у 2014 році версія Beast поєднує різноманітні технології, починаючи з сильно модифікованої платформи Chevrolet Kodiak, важкої вантажівки General Motors. Навіть по вибоїнах на асфальті такий автомобіль буде їхати плавно, уникаючи дискомфорту для пасажира.

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За звичай в колоні йде два таких лімузини. Вони періодично міняються місцями. Визначити машину, в якій їде президент, практично неможливо. Навіть охорона з супроводу з цим має проблеми й орієнтується лише по кількох відмінностях, ознаки яких щоразу змінюються й доводяться лише найближчим охоронцям перед кожною поїздкою.

На перших порах, як зазначають експерти, Дональд Трамп буде користуватися саме такими машинами, але уже зараз відповідні служби проводять консультації з 47-м президентом США щодо оновленої версії броньованого "Звіра", виготовлення якого швидким назвати не можна.

Враховуючи те, президент Трамп завжди був прихильником швидкого пересування на чотирьох колесах (див. відео нижче), то затягувати з новою та кращою автівкою він не буде.