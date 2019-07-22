Автомобіль називається Cadillac Brougham Trump Edition. Він оздоблений золотом та... факсом. Бо був створений ще в кінці 1980-х.

Нинішній президент США починав як бізнесмен, його ім’я носить чимало речей, від хмарочосів по усьому світу до питної води. Ще задовго до того, як стати керманичем США, Дональд Трамп планував долучитись і до автобізнесу.

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У 1987 році Дональд Трамп домовився з General Motors про випуск обмеженої серії ультралюксових лімузинів під маркою Cadillac Trump Edition. Передбачалось, що буде зібрано 50 автомобілів, які носитимуть позначення Trump Gold Edition та Trump Executive Edition.

Виробництво прототипів було доручено фахівцям кузовного ательє Dillinger Coachwork. Фірма збудувала перші два екземпляри машин – по одному кожної версії. Обидві були оснащені електронним баром, трьома телефонами, телевізором і касетним відеомагнітофоном, а також факсом. Дах лімузина був піднятий для додаткового простору над головою VIP-персони. В оздобленні використовувалось дорогоцінне дерево, шкіра та справжнє золото у випадку версії Trump Gold Edition. Саме вона представлена на відео.



З якихось причин проект Cadillac Trump Edition було скасовано, а обидва прототипа викупив сам Дональд Трамп. Один – для себе, інший – для батька. Врешті, п’ятилітровий “Броам Голд Едішн” опинився у музеї в Іллінойсі.

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