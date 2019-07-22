Автомобиль называется Cadillac Brougham Trump Edition. Он украшен золотом и... факсом. Потому что был создан еще в конце 1980-х.

Нынешний президент США начинал как бизнесмен, его имя носит немало вещей, от небоскребов по всему миру до питьевой воды. Еще задолго до того, как стать главой США, Дональд Трамп планировал присоединиться и к автобизнесу.

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В 1987 году Дональд Трамп договорился с General Motors о выпуске ограниченной серии ультралюксових лимузинов под маркой Cadillac Trump Edition. Предполагалось, что будет собрано 50 автомобилей, которые будут носить обозначения Trump Gold Edition и Trump Executive Edition.

Производство прототипов было поручено специалистам кузовного ателье Dillinger Coachwork. Фирма построила первые два экземпляра машин – по одному каждой версии. Обе были оснащены электронным баром, тремя телефонами, телевизором и кассетным видеомагнитофоном, а также факсом Крыша лимузина была поднята для дополнительного пространства над головой VIP-персоны. В отделке использовалось драгоценное дерево, кожа и настоящее золото в случае версии Trump Gold Edition. Именно она представлена на видео.

По каким-то причинам проект Cadillac Trump Edition был отменен, а оба прототипа выкупил сам Дональд Трамп. Один – для себя, другой – для отца. В конце концов, пятилитровый "Броам Голд эдишн" оказался в музее в Иллинойсе.

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