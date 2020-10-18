Чим потужніше держава, тим поважніше має бути офіційний автомобіль її лідера. Машини президентів великих країн ми знаємо по випусках новин, а ось якими вони були в минулі роки? Занурившись в тему на прикладі гаража американських президентів, журналісти Авто24 були вражені...

Мабуть, не треба пояснювати, що американські конструктори і дизайнери довгі роки визначали напрямок розвитку усього світового автопрому. Тому й представницькі авто керівництва США можна вважати класичними з точки зору стилю і функціоналу. Але так було не завжди.

Певно, найвідоміший президентський автомобіль у світі – Lincoln Continental SS-100-X, в якому 1963-го року застрелили Джона Кеннеді.

Перший склад автопарку у гаражі Білого дому (до речі, перебудованого зі стайні у 1909 р.) не був суто автомобільним – президент Уільям Тафт (1909 – 1913 рр.) придбав тоді один паромобіль марки White, один електромобіль Baker і відразу два бензинових Pierce Arrow. Кажуть, прихильність Тафта паромобілі здобули завдяки можливості вчасно випустити хмару пари для захисту від папараці.

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Перші офіційні автомобілі Білого дому на фоні його гаража (1909 p.): бензиновий Pierce Arrow і паровий White Model M. Двомісний електричний Baker Electric Special Victoria 1912 року використовувала перша леді. (Фото бібліотеки конгресу США и Музею Г. Форда)

Так це чи ні насправді, невідомо, але не секрет, що на початку того століття бензинові машини не були однозначними лідерами прогресу: вони були не такими надійними, як електро- і паромобілі, та й були більш складними в експлуатації. Певно, тому бюджетні гроші – порядку $340 тис. на нинішні долари – були витрачені на екіпажі відразу трьох типів. Щодо представницьких якостей, у всіх моделей все було гаразд: бренди були шанованими, а моделі – престижними. Зокрема, Pierce Arrow були тоді однією з найпрестижніших американських марок.

Певно, тому і наступний президент Вудро Вільсон (1913 – 1921 рр.) їздив на машинах цієї марки. Більше того, Вільсон так зріднився з трьома службовими Pierce Arrow, що після закінчення свого президентського терміну викупив один у держави за остаточною ціною $3000 ($43000 за нинішнім курсом) – ну зовсім як наші нинішні водії “персоналок”! Власне, в історію Білого дому цей президент також увійшов як перший, хто залучив на президентську службу Cadillac.

Pierce Arrow Touring Car – одна з “офіційних” машин, які так сподобалися Вудро Вільсону (1913 – 1921 рр.). (Фото бібліотеки конгресу США)

Але повну автомобілізацію Білого дому завершив Уорен Хардінг (1921 – 1923 рр.), який першим влаштував свою інавгурацію на автомобілі, і це був позичений у партійному офісі Packard Twin 6. Але у своїх президентських буднях він використовував ті самі Pierce Arrow, причому часто кермував машиною сам.

Не цуралися цієї марки і наступні керівники Америки, однак у середині 1920-х в гаражах Білого дому нарешті з’явилася продукція Ford Motor Company – точніше, Lincoln. Що не завадило марці Pierce Arrow залишитися у президентському гаражі ще на певний час – для того, аби бути остаточно витісненою Packard’ом та Cadillac’ом.

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Один з найвідоміших американських лідерів – Франклін Рузвельт (1933 – 1945 рр.) свої перші два строки теж користувався Packard’ами, хоча до обрання на найвищу посаду особистими машинами йому служили два кабріолети Ford – Convertible Coupe 1938 року і Phaeton 1936-го (фото на початку матеріалу). Цікаво, що обидва були обладнанні ручним керуванням, адже політик через важку хворобу мав проблеми з ногами. З цієї причини йому, незважаючи на найвищий статус, довго не могли дібрати комфортний і безпечний автомобіль.

Cadillac V16 1938 року – один з автомобілів, які президент Ф. Рузвельт за плавність ходу називав Queen Mary та Queen Elizabeth

Так, після своєрідного тендеру між Ford Motor, General Motors та Packard Motors Білий дім обрав два Cadillac V16 1938 року – вони були орендовані у General Motors. Ці машини були напівброньовані, кожна важила 3,2 тони і за плавність руху Рузвельт називав їх Queen Mary та Queen Elizabeth – як легендарні трансатлантичні лайнери тієї пори. Проте, ці два пафосні “пароплави” здебільшого використовувала охорона, а президент США їздив у старому Packard 1935 року… Ще один Packard, семимісний лімузин 1939-го року, знову не підійшов Франкліну Рузвельту (начебто через завузькі двері).

Але нарешті для президента зробили Lincoln серії K 1939 року, який сам Рузвельт назвав Sunshine Special – сонячне світло. Це було перше в Штатах авто, зроблене з урахуванням вимог охорони та побажань головного пасажира: широкі задні двері, відкидні сидіння, звернені вперед, підніжки та ручки для агентів секретної служби, сигнальні ліхтарі та сирена. Плюс машина залишилася кабріолетом, як любив пан президент.

Lincoln серії K 1939 Sunshine Special – улюблена машина Франкліна Рузвельта, єдиного президента, який вигравав вибори чотири рази

Після початку Другої Світової Lincoln забрали назад на завод, де його гарненько забронювали, в тому числі і шини! Машина стала важити 4,5 тони, що, однак, не заважало возити її по всьому світу під час візитів Рузвельта – в тому числі, до речі, і до нас у Крим в лютому 1945-го.

Між іншим, офіційні історики Білого дому стверджують, що під час реконструкції Sunshine Special на заводі президент ніколи не використовував старий броньований Cadillac, конфіскований у глави мафії Аль Капоне. Цікаво, що рузвельтовський Lincoln Sunshine Special служив і наступному президенту, аж доки для нього побудували кілька інших Lincoln’ів.

За спогадами ветерана спецслужб, такий броньований Cadillac V16 з гаража гангстера Аль Капоне возив президента Рузвельта в період, коли його Sunshine Special відправили на бронювання. Офіційні особи це спростовують

Подальше повоєнна історія американського ГОНу вже не така цікава, оскільки пішла накатаним шляхом. Lincoln змінювався Cadillac’ом, Cadillac – Lincoln’ом… Дещо радикальне сталося після того, як 1963-го Джона Кеннеді застрелили у салоні спеціального Lincoln Continental SS-100-X – всі президентські машини почали тотально бронювати.

Природньо, також їх відповідним чином модернізували – форсували двигун, видовжували для збільшення салону, піднімали дах і розширювали вікна заради кращої видимості пасажирів для виборців, прилаштовували спецзв’язок і підніжки для охоронців... Відомо, що Lincoln Town Car 1989-го, на якому їздив Буш-старший, будували на Ford Motor три роки і витратили на це $600,000…

Дональд Трамп (з 2017 р.) модернізував машину, яка залишилася йому після Барака Обами. Це броньований транспорт штучної роботи на базі вантажівки

Нинішній лімузин американського лідера являє собою не дуже стильну споруду штучної роботи на шасі вантажівки GMC TopKick. Оскільки машина важить близько 9 тон, можна уявити, що вона є справжньою фортецею на колесах. Проте, офіційно машина Дональда Трампа вважається Cadillac`ом, несе його емблеми і має призвісько The Beast – звір.

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