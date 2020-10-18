Чем мощнее государство, тем солиднее должен быть официальный автомобиль его лидера. Машины президентов многих стран нам знакомы по выпускам новостей, а вот какими они были в прошлые годы? Погрузившись в тему на примере гаража американских президентов, журналисты Авто24 были немало удивлены...

Наверное, не надо объяснять, что американские конструкторы и дизайнеры долгие годы определяли направление развития всего мирового автопрома. Поэтому и представительские авто ее руководства можно считать классическими с точки зрения стиля и функционала. Но так было не всегда.

Вероятно, самый известный президентский автомобиль в мире – Lincoln Continental SS-100-X, в котором в 1963-м году застрелили Джона Кеннеди.

Первый состав автопарка в гараже Белого дома (кстати, перестроенном из конюшни в 1909 г.) не был чисто автомобильным – президент Уильям Тафт (1909 – 1913 гг.) приобрел тогда один паромобиль марки White, один электромобиль Baker и сразу два бензиновых Pierce Arrow. Говорят, благосклонность Тафта паромобили снискали благодаря возможности вовремя выпустить облако пара для защиты от папарацци.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем заправлять американские автомобили: соответствие маркировки бензина

Первые официальные авто Белого дома на фоне его гаража (1909 p.): бензиновый Pierce Arrow и паровой White Model M. Двухместный электрический Baker Electric Special Victoria 1912 г. использовала первая леди. (Фото библиотеки Конгресса США и музея Г. Форда)

Так это или нет на самом деле, неизвестно, но не секрет, что в начале прошлого века бензиновые машины не были однозначными лидерами прогресса: они были не такими надежными, как электро- и паромобили, да и были более сложными в эксплуатации. Наверное, поэтому бюджетные деньги – порядка $340 тыс. на нынешние доллары – были потрачены на экипажи сразу трех типов. Что касается представительских качеств, у всех моделей все было в порядке: бренды были уважаемыми, а модели – престижными. В частности, Pierce Arrow была тогда одной из самых престижных американских марок.

Видимо, поэтому и следующий президент Вудро Вильсон (1913 – 1921 гг.) ездил на машинах этой марки. Более того, Вильсон так сроднился с тремя служебными Pierce Arrow, что по окончании своего президентского срока выкупил один у государства по остаточной стоимости $3000 ($43000 по нынешнему курсу) – ну совсем как наши нынешние водители “персоналок”! Собственно, в историю Белого дома этот президент также вошел как первый, кто привлек на президентскую службу Cadillac.

Pierce Arrow Touring Car – одна из “официальных“ машин, которые так понравились Вудро Вильсону (1913 – 1921 гг.). (Фото библиотеки Конгресса США)

Но полную автомобилизацию Белого дома завершил Уорен Хардинг (1921 – 1923 гг.), который первым устроил свою инаугурацию на автомобиле, одолженном в партийном офисе Packard Twin 6. Но в своих президентских буднях он использовал те самые Pierce Arrow, причем часто управлял машиной сам.

Не чурались этой марки и последующие руководители Америки, однако в середине 1920-х в гаражах Белого дома наконец-то появилась продукция Ford Motor Company – точнее, Lincoln. Что не помешало марке Pierce Arrow остаться в президентском гараже еще на некоторое время – для того, чтобы быть окончательно вытесненной Packard'ом и Cadillac'ом.

ЧИТАЙТЕ также: Какие новые американские авто лучше не покупать

Один из самых известных американских лидеров – Франклин Рузвельт (1933 – 1945 гг.) свои первые два срока тоже пользовался Packard'ами, хотя до избрания на высшую должность личными машинами ему служили два простеньких кабриолета Ford – моделей Convertible Coupe 1938 года и Phaeton 1936-го (фото в заголовке статьи). Интересно, что оба были оснащены ручным управлением, ведь политик из-за тяжелой болезни имел проблемы с ногами. По этой причине ему, несмотря на высокий статус, долго не могли подобрать комфортный и безопасный автомобиль.

Cadillac V16 1938 года – один из автомобилей, которые президент Ф. Рузвельт за плавность хода называл Queen Mary и Queen Elizabeth

Так, после своеобразного тендера между Ford Motor, General Motors и Packard Motors Белый дом выбрал два Cadillac V16 1938 года – они были арендованы у General Motors. Эти машины были полубронированные, каждая весила 3,2 тонны и за плавность движения Рузвельт называл их Queen Mary и Queen Elizabeth – как легендарные трансатлантические лайнеры той поры. Тем не менее, эти два пафосных “парохода” в основном использовала охрана, а президент США ездил в старом Packard 1935 года... Еще один Packard, семиместный лимузин 1939-го года, снова не подошел Франклину Рузвельту – вроде бы из-за узких дверей.

Но наконец для президента сделали Lincoln серии K 1939 года, который сам Рузвельт назвал Sunshine Special – солнечный свет. Это было первое в Штатах авто, сделанное с учетом требований охраны и пожеланий главного пассажира: широкие задние двери, обращенные вперед откидные сиденья, подножки и ручки для агентов секретной службы, сигнальные фонари и сирена. Плюс машина осталась кабриолетом, как любил господин президент.

Lincoln серии K 1939 Sunshine Special – любимая машина Франклина Рузвельта, единственного президента, которого выбирали четыре раза подряд

После начала Второй Мировой Lincoln забрали обратно на завод, где его хорошенько забронировали, в том числе и шины! Машина стала весить 4,5 тонны, что, однако, не мешало возить ее по всему миру во время визитов Рузвельта – в том числе, кстати, и к нам в Крым в феврале 1945-го.

Между прочим, официальные историки Белого дома утверждают, что во время реконструкции Sunshine Special на заводе в 1941 г. президент никогда не использовал старый бронированный Cadillac, конфискованный у главы мафии Аль Капоне – мол, байки и не более того. Интересно, что рузвельтовский Lincoln Sunshine Special служил и следующему президенту, пока для него построили несколько других Lincoln'ов.

По воспоминаниям ветерана спецслужб, такой бронированный Cadillac V16 из гаража гангстера Аль Капоне возил президента Рузвельта в период, когда его Sunshine Special отправили на бронирование. Официальные лица это опровергают

Дальнейшая послевоенная история американского ГОНа (Гаража Особого Назначения) уже не так интересна, поскольку пошла накатанным путем. Lincoln сменялся Cadillac'ом, Cadillac – Lincoln'ом... Кое-что радикальное произошло после того, как в 1963-м Джона Кеннеди застрелили в салоне его специального Lincoln Continental SS-100-X – с тех пор все президентские машины начали тотально бронировать.

Естественно, также их соответствующим образом модернизировали – форсировали двигатель, удлиняли для увеличения салона, поднимали крышу и расширяли окна для лучшей видимости пассажиров для избирателей, пристраивали спецсвязь и подножки для охранников... Известно, что Lincoln Town Car 1989-го, на котором ездил Буш-старший, строили на Ford Motor три года и потратили на это $600,000…

Дональд Трамп (с 2017 г.) модернизировал машину, которая осталась ему после Барака Обамы. Это бронированный транспорт штучной работы на базе грузовика

Нынешний лимузин американского лидера представляет собой не очень стильное сооружение ручной работы на шасси грузовика GMC TopKick. Поскольку машина весит порядка 9 тонн, можно представить, что она является настоящей крепостью на колесах. Тем не менее, официально машина Дональда Трампа считается Cadillac'ом, несет его эмблемы и имеет прозвище The Beast – зверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто из США: недостатки американских машин