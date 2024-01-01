США можуть повністю заборонити імпорт китайських автомобілів та технологій

В документі йдеться про правила, що фактично заборонять постачання на ринок США майже всіх китайських легкових та вантажних автівок в рамках придушення програмного забезпечення та апаратного забезпечення транспортних засобів з Китаю. Про це напередодні зміни влади в Білому домі написав Reuters.

"Це дійсно важливо, тому що ми не хочемо, щоб на дорогах було два мільйони китайських автомобілів, а потім усвідомлювали... що у нас є загроза", – сказала виданню тодішній міністр торгівлі Джина Раймондо, посилаючись на занепокоєння національною безпекою.

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У вересні це відомство запропонувало повну заборону на ключове китайське програмне та апаратне забезпечення в підключених транспортних засобах на американських дорогах, причому заборони на програмне забезпечення вже у 2027 модельному році, а на апаратне — у 2029. Вони також забороняють китайським автомобільним компаніям самостійно тестувати водіння автомобілів на дорогах США.

Своєю чергою департамент заявив, що заборони не стосуватимуться китайського програмного забезпечення, розробленого до того, як нові правила набули чинності, якщо воно не підтримується китайською фірмою.

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Поки остаточна доля цього документу не дуже ясна. Однак відомо, що обраний президент Дональд Трамп хоче запобігти імпорту китайських автомобілів, але відкритий для китайських автовиробників, які створюють автомобілі в Сполучених Штатах.