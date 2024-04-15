Американські фінансові та промислові інститути виступають проти засилля китайських автомобілів на ринку США. Сенатори закликали президента Джо Байдена заблокувати продажі автомобілів китайського виробництва на всій території країни.

З таким зверненням на минулому тижні до глави Білого дому звернувся глава банківського комітету Сенату, демократ Шеррод Браун. Це перегукується з недавньою заявою Байдена щодо політики Китаю, який "може наповнити наш ринок своїми автомобілями, створюючи загрозу нашій національній безпеці". Президент тоді заявив, що він "не дозволить цьому статися на моєму годиннику", тобто за часів його правління на посту глави держави.

Ця заява прозвучала минулого місяця практично одночасно, коли Браун і сенатори Гарі Пітерс і Деббі Стейбеноу від Мічигану, тобто зі штату, де виробляють автомобілі, закликали Байдена різко підняти імпортні тарифи на китайські електромобілі, щоб усунути ризики для національної безпеки.

Читайте також Китайський автопром у Європі збільшує свою частку

Законодавці та їх прихильники висловили занепокоєння, що китайські автовиробники можуть збирати недорогі транспортні засоби в Мексиці, щоб дозволити їм претендувати на податкові кредити для електромобілів США.

Рейтингове видання Statista зафіксувало динаміку зростання світового експорту китайського автопрому. США уже відчули китайську автоінтервенцію на собі. Інфографіка: Statista

І ось минулого четверга сенатор-демократ Шеррод Браун знову-таки написав Байдену в більш стурбованому тоні, закликаючи до "негайних" заходів:

"Я прошу вас вжити сміливих, агресивних дій і назавжди заборонити електромобілі, вироблені китайськими компаніями або будь-якими дочірніми компаніями, які вони створюють, щоб приховати своє походження. Китайські електромобілі становлять загрозу існуванню американської автомобільної промисловості".

Так збіглося, що у березні Міністерство торгівлі США розпочало розслідування щодо того, чи створює китайський імпорт автомобілів загрозу національній безпеці та чи може накласти обмеження через побоювання, що «підключені» автомобільні технології можуть поставити під загрозу дані американців.

Читайте також Китайський BYD випередив Tesla у продажах

"Ми працюємо так швидко, як тільки можемо, щоб визначити ризики та вжити будь-яких заходів, які, на нашу думку, викликають занепокоєння щодо національної безпеки. Якщо Китай субсидує транспортні засоби таким чином, що ставить американських робітників у невигідне становище, ми повинні щось з цим зробити", — прокоментувала ситуацію міністр торгівлі Джина Раймондо.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки це не коментує. Лише заявлено, що експорт автомобілів Китаю "віддзеркалює високоякісний розвиток та потужні інновації китайської промисловості".