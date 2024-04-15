Американские финансовые и промышленные институты выступают против засилья китайских автомобилей на рынке США. Сенаторы призвали президента Джо Байдена заблокировать продажи автомобилей китайского производства на всей территории страны.

С таким обращением на минувшей неделе к главе Белого дома обратился глава банковского комитета Сената, демократ Шеррод Браун. Это перекликается с недавним заявлением Байдена относительно политики Китая, который "может наполнить наш рынок своими автомобилями, создавая угрозу нашей национальной безопасности". Президент тогда заявил, что он "не позволит этому произойти на моих часах", то есть во времена его правления на посту главы государства.

Это заявление прозвучало в прошлом месяце практически одновременно, когда Браун и сенаторы Гари Питерс и Дебби Стейбеноу от Мичигана, то есть из штата, где производят автомобили, призвали Байдена резко поднять импортные тарифы на китайские электромобили, чтобы устранить риски для национальной безопасности.

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Законодатели и их сторонники выразили обеспокоенность, что китайские автопроизводители могут собирать недорогие транспортные средства в Мексике, чтобы позволить им претендовать на налоговые кредиты для электромобилей США.

Рейтинговое издание Statista зафиксировало динамику роста мирового экспорта китайского автопрома. США уже ощутили китайскую автоинтервенцию на себе. Инфографика: Statista

И вот в прошлый четверг сенатор-демократ Шеррод Браун опять-таки написал Байдену в более обеспокоенном тоне, призывая к "немедленным" мерам:

"Я прошу вас предпринять смелые, агрессивные действия и навсегда запретить электромобили, произведенные китайскими компаниями или любыми дочерними компаниями, которые они создают, чтобы скрыть свое происхождение. Китайские электромобили представляют угрозу существованию американской автомобильной промышленности".

Так совпало, что в марте Министерство торговли США начало расследование относительно того, создает ли китайский импорт автомобилей угрозу национальной безопасности и может наложить ограничения из-за опасений, что "подключенные" автомобильные технологии могут поставить под угрозу данные американцев.

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"Мы работаем так быстро, как только можем, чтобы определить риски и принять любые меры, которые, по нашему мнению, вызывают беспокойство относительно национальной безопасности. Если Китай субсидирует транспортные средства таким образом, что ставит американских рабочих в невыгодное положение, мы должны что-то с этим сделать", – прокомментировала ситуацию министр торговли Джина Раймондо.

Посольство Китая в Вашингтоне пока это не комментирует. Только заявлено, что экспорт автомобилей Китая "отражает высококачественное развитие и мощные инновации китайской промышленности".