Эксперты подсчитали: в январе-феврале один из пяти проданных в Европе электромобилей был изготовлен в Китае, но это только начало...

За первые два месяца регистрация автомобилей китайского производства выросла в регионе на 43 процента. Об этом сообщает на своей странице Аналитический центр Jato Dynamics. Эксперты задались вопросом, через какое время китайский автопром поглотит европейский

В том, что такое произойдет, сомнений уже нет. Показатель "один из пяти" достаточно шокирующий, но сравнение нынешних цифр с прошлыми годами обнаруживает еще более тревожную статистику. Регистрация автомобилей китайского производства в Европе в феврале этого года выросла на 45 процентов по сравнению с февралем 2023 года. В январе-феврале рост также ощутимый – 43 процента.

Читайте также Китайцы открывают автозаводы по всему миру

При этом в целом европейский автомобильный рынок вырос в феврале на 10 процентов, поэтому упомянутый выше рост китайских моделей впечатляет. Эксперты такие поставки объясняют тем, что некоторые китайские производители комплектного оборудования увеличивают импорт накануне решения ЕС по субсидиям на электромобили.

Здесь интересным будет сравнение по географии производителей. Такие компании, как Tesla, MG и Volvo, воспринимаются потребителями как западные, хотя те изготавливают свои электромобили в Китае.

Jato Dynamics отмечает, что автомобили, произведенные в Китае, превысили продажи автомобилей, произведенных в Италии, Корее, Марокко и Румынии – всех основных игроков в европейской автомобильной промышленности. Китайцы также сократили разрыв между автомобилями, произведенными в Турции и Великобритании.

Читайте также Какие китайские автомобили выбирают украинцы: статистика

"Рост частично объясняется действиями, предпринятыми некоторыми китайскими OEM-производителями для ускорения импорта в преддверии решения ЕС по антисубсидийному расследованию. Повышение тарифов может замедлить рост китайских производителей комплектного оборудования, но как дополнительный эффект это также может побудить их ускорить свои поставки в Европу", – отметил глобальный аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос.

Анализ показывает, что 44 процента объемов изготовленных в Китае автомобилей были зарегистрированы западными брендами, такими как Tesla, Volvo и Dacia, а еще 40 процентов связаны с продажами автомобилей MG, которые, как и Volvo, принадлежат Китаю. При этом многими покупателями считается, что это европейские компании. Если их мнение отминусовать из уравнения, то 16 процентов автомобилей китайского производства приходятся на настоящие китайские марки.

И этот показатель будет расти. Однако западные автопроизводители могут немного передохнуть, поскольку "китайским брендам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они займут значительную часть европейского рынка".

Инфографика: Jato Dynamics