Китайские автопроизводители, стремящиеся к глобальному росту, активно строят автомобильные заводы не только в КНР, но и за его пределами.

Chery Auto крупнейший автопроизводитель Китая по объему экспорта, заявил в прошлом году, что инвестирует $400 млн в создание завода в Аргентине, который будет производить 100 тыс авто до 2030 года.

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В 2014 году компания открыла завод в Бразилии, который имеет годовую мощность 150 тыс ед.

Также Chery рассматривает возможность строительства автомобильного завода в Великобритании и ведет переговоры по производству с правительством Италии.

BYD - строит автомобильные заводы в Таиланде, Бразилии, Венгрии и Узбекистане.

Завод в Узбекистане имеет плановую производственную мощность 300 тыс авто в год.

BYD также заявила, что ищет место в Мексике для завода с производственной мощностью 150 тыс авто в год исключительно для местных продаж.

Государственная SAIC, второй по величине автомобильный экспортер Китая, ищет место в Европе для создания завода по производству электромобилей.

SAIC уже построила три зарубежные автомобильные заводы в Таиланде, Индонезии и Индии. Также SAIC имеет сборочное предприятие в Пакистане.

Great Wall Motor построил завод в Таиланде с годовой мощностью 80 тыс авто. Также компания имеет заводы в Беларуси, Великобритании и Индонезии.