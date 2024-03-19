Китайські автовиробники, які прагнуть до глобального зростання, активно будують автомобільні заводи не тільки в КНР, але й за його межами.
Chery Auto найбільший автовиробник Китаю за обсягом експорту, заявив минулого року, що інвестує $400 млн у створення заводу в Аргентині, який виготовлятиме 100 тис авто до 2030 року.
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У 2014 році компанія відкрила завод у Бразилії, який має річну потужність 150 тис од.
Також Chery розглядає можливість будівництва автомобільного заводу у Великій Британії та веде переговори щодо виробництва з урядом Італії.
BYD - будує автомобільні заводи в Таїланді, Бразилії, Угорщині та Узбекистані.
Заводі в Узбекистані має планову виробничу потужність 300 тис авто на рік.
BYD також заявила, що шукає місце в Мексиці для заводу з виробничою потужністю 150 тис авто на рік виключно для місцевих продажів.
Державна SAIC, другий за величиною автомобільний експортер Китаю, шукає місце в Європі для створення заводу з виробництва електромобілів.
SAIC вже побудувала три закордонні автомобільні заводи в Таїланді, Індонезії та Індії. Також SAIC має складальне підприємство у Пакистані.
Great Wall Motor побудував завод у Таїланді з річною потужністю 80 тис авто. Також компанія має заводи в Білорусі, Великій Британії та Індонезії.