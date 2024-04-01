Експерти підрахували: у січні-лютому один з п’яти проданих у Європі електромобілів був виготовлений в Китаї, але це тільки початок…

За перші два місяці реєстрація автомобілів китайського виробництва зросла в регіоні на 43 відсотки. Про це повідомляє на своїй сторінці Аналітичний центр Jato Dynamics. Експерти задалися питанням, через який час китайський автопром поглине європейський

У тому, що таке станеться, сумнівів уже немає. Показник "один із п’яти" досить шоковий, але порівняння цьогорічних цифр із минулими роками виявляє ще більш тривожну статистику. Реєстрація автомобілів китайського виробництва в Європі цього лютого зросла на 45 відсотків порівняно з лютим 2023 року. У січні-лютому зростання також відчутне – 43 відсотки.

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При цьому загалом європейський автомобільний ринок зріс у лютому на 10 відсотків, тому згадане вище зростання китайських моделей вражає. Експерти такі постачання пояснюють тим, що деякі китайські виробники комплектного обладнання збільшують імпорт напередодні рішення ЄС щодо субсидій на електромобілі.

Тут цікавим буде порівняння щодо географії виробників. Такі компанії, як Tesla, MG і Volvo, сприймаються споживачами як західні, хоча ті виготовляють свої електромобілі в Китаї.

Jato Dynamics зазначає, що автомобілі, вироблені в Китаї, перевищили продажі автомобілів, вироблених в Італії, Кореї, Марокко та Румунії – усіх основних гравців у європейській автомобільній промисловості. Китайці також скоротили розрив між автомобілями, виробленими в Туреччині та Великобританії.

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"Зростання частково пояснюється діями, вжитими деякими китайськими OEM-виробниками для прискорення імпорту напередодні рішення ЄС щодо антисубсидійного розслідування. Підвищення тарифів може уповільнити зростання китайських виробників комплектного обладнання, але як додатковий ефект це також може спонукати їх прискорити свої поставки до Європи", – зазначив глобальний аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньос.

Аналіз показує, що 44 відсотки обсягів виготовлених у Китаї автомобілів були зареєстровані західними брендами, такими як Tesla, Volvo та Dacia, а ще 40 відсотків пов’язані з продажами автомобілів MG, які, як і Volvo, належать Китаю. При цьому багатьма покупцями вважається, що то європейські компанії. Якщо їх думку відмінусувати із рівняння, то 16 відсотків автомобілів китайського виробництва припадають на справжні китайські марки.

І цей показник буде рости. Однак західні автовиробники можуть трохи передихнути, оскільки "китайським брендам ще належить пройти довгий шлях, перш ніж вони займуть значну частину європейського ринку".

Інфографіка: Jato Dynamics