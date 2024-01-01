США могут полностью запретить импорт китайских автомобилей и технологий

В документе говорится о правилах, которые фактически запретят поставки на рынок США почти всех китайских легковых и грузовых автомобилей в рамках подавления программного обеспечения и аппаратного обеспечения транспортных средств из Китая. Об этом накануне смены власти в Белом доме написал Reuters.

"Это действительно важно, потому что мы не хотим, чтобы на дорогах было два миллиона китайских автомобилей, а потом осознавали... что у нас есть угроза", – сказала изданию тогдашний министр торговли Джина Раймондо, ссылаясь на беспокойство национальной безопасностью.

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В сентябре это ведомство предложило полный запрет на ключевое китайское программное и аппаратное обеспечение в подключенных транспортных средствах на американских дорогах, причем запреты на программное обеспечение уже в 2027 модельном году, а на аппаратное - в 2029. Они также запрещают китайским автомобильным компаниям самостоятельно тестировать вождение автомобилей на дорогах США.

В свою очередь департамент заявил, что запреты не будут касаться китайского программного обеспечения, разработанного до того, как новые правила вступили в силу, если оно не поддерживается китайской фирмой.

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Пока окончательная судьба этого документа не очень ясна. Однако известно, что избранный президент Дональд Трамп хочет предотвратить импорт китайских автомобилей, но открыт для китайских автопроизводителей, которые создают автомобили в Соединенных Штатах.