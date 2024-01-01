Китайські автовиробники оскаржують додаткові мита ЄС в суді

Китайські виробники електромобілів BYD, Geely і SAIC оскаржили додаткові мита ЄС в Генеральному суді Євросоюзу, пише Укравтопром. Шанси на успіх такого оскарження не надто великі, адже введення дискримінаційних податків – політичне рішення.

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Ці тарифи, запроваджені в жовтні після антисубсидійного розслідування, включають ставки 17,0% для BYD, 18,8% для Geely і 35,3% для SAIC на додаток до стандартного в ЄС 10% мита на імпорт автомобілів.

Торгово-промислова палата Китаю з імпорту та експорту машин і електронних виробів (CCCME) також подала скаргу, закликаючи до переговорів між Пекіном і Брюсселем для вирішення тарифної суперечки.