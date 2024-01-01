Китайские автопроизводители оспаривают дополнительные пошлины ЕС в суде

Китайские производители электромобилей BYD, Geely и SAIC обжаловали дополнительные пошлины ЕС в Генеральном суде Евросоюза, пишет Укравтопром. Шансы на успех такого обжалования не слишком велики, ведь введение дискриминационных налогов – политическое решение.

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Эти тарифы, введены в октябре после антисубсидийного расследования, включают ставки 17,0% для BYD, 18,8% для Geely и 35,3% для SAIC в дополнение к стандартной в ЕС 10% пошлине на импорт автомобилей.

Торгово-промышленная палата Китая по импорту и экспорту машин и электронных изделий (CCCME) также подала жалобу, призывая к переговорам между Пекином и Брюсселем для разрешения тарифного спора.