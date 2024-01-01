BYD научил YangWang U9 прыгать

Как сообщает Carscoops, теперь YangWang U9 может преодолевать выбоины на дороге просто перепрыгивая их. Ранее автопроизводитель также демонстрировал возможности автомобиля стоимостью 1,68 миллиона юаней, что составляет 230 тысяч долларов по текущему обменному курсу.

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В частности, известно, что U9 умеет ездить на трех колесах и даже танцевать. Этот набор навыков обеспечивает активная подвеска Disus X. В новом промо-ролике компания показала, как с ее помощью 1305-сильный спорткар разгоняется до 120 км/ч на тестовом треке, прежде чем перепрыгнуть через заполненную водой яму в асфальте.

Первыми поднимаются передние колеса, чтобы помочь U9 подняться в воздух, затем следуют задние. В ролике машина прыгнула на 2,5 метра, но текст на экране указывает, что U9 может достичь отметки до 6 метров.

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Подобным образом электромобиль преодолел 4-метровый участок металлических шипов с высотой 35 мм. Последними автомобиль преодолел четыре ярких полосы пыли. К слову, YangWang U9 выполнил все эти задачи полагаясь исключительно на свою автономную технологию.