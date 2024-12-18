BYD тестирует электрического конкурента Porsche 911

Тестовый прототип выглядит как серийная версия концепта Fang Cheng Bao Super 9. На фотографии, опубликованной CarNewsChina, можно увидеть закамуфлированный автомобиль, который находится на платформе грузовика. Прототип имеет кузов купе с отсутствующими задним бампером, фарами и фонарями. Вероятно, компания ведет над ними работу.

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В апреле компания представила концепцию спортивного автомобиля Fang Cheng Bao Super 9. BYD не раскрыла много технических деталей концепта, кроме того, что он полностью электрический. Однако CarNewsChina предполагает, что серийная версия может позаимствовать трехмоторную силовую установку от Denza Z9 общей мощности 965 лошадиных сил.

BYD Fang Cheng Bao Super 9

Ожидается, что новый спортивный автомобиль под маркой Denza не будет доступен исключительно в Китае, поскольку он также может быть представлен в Европе. Denza начнет поставки Z9 GT в страны ЕС в 2025 году и электрический спорткар звучит как отличный вариант для расширения линейки.

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По слухам, модель дебютирует на Шанхайском автосалоне 2025 года в апреле. Как сообщает Autohome, стоимость спортивного авто может начинаться с ¥300 000, что по текущему курсу обмена составляет 41 200 долларов. Если это так, такая сделает его значительно доступнее, чем любой вариант Porsche 911.