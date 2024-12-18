BYD тестує електричного конкурента Porsche 911

Тестовий прототип виглядає як серійна версія концепту Fang Cheng Bao Super 9. На фотографії, опублікованій CarNewsChina, можна побачити закамуфльований автомобіль, який перебуває на платформі вантажівки. Прототип має кузов купе з відсутніми заднім бампером, фарами й ліхтарями. Ймовірно, компанія веде над ними роботу.

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У квітні компанія представила концепцію спортивного автомобіля Fang Cheng Bao Super 9. BYD не розкрила багато технічних деталей концепту, окрім того, що він повністю електричний. Однак CarNewsChina припускає, що серійна версія може запозичити тримоторну силову установку від Denza Z9 загальною потужності 965 кінських сил.

BYD Fang Cheng Bao Super 9

Очікується, що новий спортивний автомобіль під маркою Denza не буде доступний виключно в Китаї, оскільки він також може бути представлений в Європі. Denza розпочне поставки Z9 GT у країни ЄС у 2025 році й електричний спорткар звучить як чудовий варіант для розширення лінійки.

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За чутками, модель дебютує на Шанхайському автосалоні 2025 року у квітні. Як повідомляє Autohome, вартість спортивного авто може починатись з ¥300 000, що за поточним курсом обміну становить 41 200 доларів. Як що це так, така зробить його значно доступнішим, ніж будь-який варіант Porsche 911.