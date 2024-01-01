BYD по количеству продаж приближается к мировым лидерам рынка

BYD расширяется невероятными темпами, увеличивая производственные мощности и активно набирая сотрудников, что позволило компании обогнать Tesla по объему продаж в ІІІ квартале.

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Благодаря сильным продажам в КНР, BYD может превысить свой годовой план на 2024 год и обогнать Honda и Ford.

За первые 11 месяцев года китайский автопроизводитель уже поставил 3,76 млн авто, в том числе 506 804 ед. в ноябре.

С таким темпом роста BYD может продать более 6 млн авто за год, приближаясь к лидерам отрасли, таких как General Motors и Stellantis.