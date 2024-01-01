BYD за кількістю продажів наближається до світових лідерів ринку

BYD розширюється неймовірними темпами, збільшуючи виробничі потужності та активно набираючи співробітників, що дозволило компанії обігнати Tesla за обсягом продажів у ІІІ кварталі.

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Завдяки сильним продажам у КНР, BYD може перевищити свій річний план на 2024 рік та обігнати Honda і Ford.

За перші 11 місяців року китайський автовиробник вже поставив 3,76 млн авто, зокрема 506 804 од. в листопаді.

З таким темпом росту BYD може продати понад 6 млн авто за рік, наближаючись до лідерів галузі, таких як General Motors та Stellantis.