BYD навчив YangWang U9 стрибати

Як повідомляє Carscoops, тепер YangWang U9 може долати вибоїни на дорозі просто перестрибуючи їх. Раніше автовиробник також демонстрував можливості автівки вартістю 1,68 мільйона юанів, що становить 230 тисяч доларів за поточним обмінним курсом.

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Зокрема, відомо, що U9 вміє їздити на трьох колесах та навіть танцювати. Цей набір навичок забезпечує активна підвіска Disus X. В новому промо-ролику компанія показала, як з її допомогою 1305-сильний спорткар розганяється до 120 км/год на тестовому треку, перш ніж перестрибнути через заповнену водою яму в асфальті.

Першими піднімаються передні колеса, щоб допомогти U9 здійнятися в повітря, потім слідують задні. В ролику автівка стрибнула на 2,5 метри, але текст на екрані вказує, що U9 може досягнути позначки до 6 метрів.

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Подібним чином електромобіль здолав 4-метрову ділянку металевих шипів з висотою 35 мм. Останніми автівка подолала чотири яскравих смуги пилу. До слова, YangWang U9 виконав всі ці задачі покладаючись виключно на свою автономну технологію.