Європейці почали бойкотувати Tesla

Мільярдер у власних соціальних мережах поширює дописи, які на думку аналітиків та експертів, негативно впливають на продажі Tesla, оскільки містять дезінформацію та вплив на політичну ситуацію в Німеччині.

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Зокрема, очільник Tesla несподівано з’явився по відеозв’язку на політичному мітингу ультраправої німецької партії “Альтернатива для Німеччини”, де зробив низку заяв на підтримку її лідерів й закликав німців голосувати за AfD на майбутніх виборах в лютому.

До слова, ця політична партія визнана “екстремістською організацією”, а більшість її членів пропагують неонацистську ідеологію й проросійські погляди. Дії Маска викликали неабиякий шквал критики серед європейських лідерів. Особливо коментарі мільярдера схвилювали уряд Польщі.

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Як повідомляє Bloomberg, міністр спорту Славомір Нітрас закликав поляків до бойкоту автомобілів Tesla після слів Ілона Маска, що “що занадто багато уваги приділяється минулій провині німців” й що “діти не повинні бути винними в гріхах своїх батьків, не кажучи вже про своїх прадідів”, які були висловлені під час мітингу.

“Можливо, містер Маск з його мільярдами не відчуває загрози, але кожна нормальна людина, яка живе в центрі Європи й пам'ятає те, що було 80 років тому, не може дивитися байдуже. Все, що я можу сказати, це те, що, ймовірно, жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla”, — сказав Нітрас журналістам радіо Tok FM.

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Водночас в Німеччині провідні компанії вже активно почали бойкотувати електромобілі Tesla. Як зазначає Electrek, компанія Rossmann, яка керує однією з найбільших аптечних мереж у Європі, електрифікувала весь свій корпоративний автопарк і використовувала для цього автомобілі Tesla, але оголосила, що продасть усі свої автомобілі Tesla й замінить їх іншими.

Причиною цього кроку було названо “несумісність між заявами генерального директора Tesla Ілона Маска та цінностями компанії Tesla”. До Rossmann згодом приєдналася велика енергетична компанія LichtBlick. Її керівництво повідомило про продаж автомобілів Tesla з власного автопарку.

“Підтримка Ілоном Маском Дональда Трампа та його рекомендація голосувати за праву популістську та правоекстремістську партію, яка жодним чином не сумісна з цінностями LichtBlick, спонукала нас піти на цей крок. Ми прагнемо різноманітності, толерантності та демократії. І, звичайно, захист клімату та електромобільність надзвичайно важливі для нас. Але в майбутньому ми будемо покладатися на інших постачальників, крім Tesla. Усі поточні контракти з автомобілями Tesla не будуть продовжені після закінчення контракту”, — повідомив Кевін Лютьє, керівник відділу об’єктів та нерухомості LichtBlick.

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Продажі Tesla за 2024 рік в Німеччині впали на 41%, або на 26 тисяч екземплярів порівняно з показниками 2023 року. В Польщі ситуація дещо краща. Компанія є найпопулярнішим брендом електромобілів, адже торік в країні було продано понад 4400 одиниць різних моделей. Однак, надалі ситуація може кардинально змінитись.