Які автомобілі в Україні найчастіше продають після аварії

Пошкоджений автомобіль не лише коштує менше, а й може поставити під загрозу безпеку водія. Проте деякі транспортні засоби частіше потрапляють в аварії, ніж інші. Щорічне дослідження аналітика автомобільних даних carVertical виявило марки, які найчастіше продаються після ДТП в Україні.

До речі чи справді електромобілі безпечніші в ДТП, ніж бензинові

Потужні та люксові моделі найчастіше зазнають пошкоджень

Щороку українські водії перевіряють історію тисяч автомобілів, надаючи детальний огляд ринку вживаних авто країни. Серед транспортних засобів, перевірених у 2024 р., моделі Tesla зазнавали найбільше пошкоджень — 83% із них мали історію пошкоджень.

Це не дивно, адже приблизно стільки ж Tesla потрапляють в Україні з американських страхових аукціонів, після місцевих аварій. Страхові компанії списують їх, а потім продають на аукціонах, де їх купують українці. Відновлення битих авто в Україні набагато дешевше, ніж у США, тому такий бізнес досить прибутковий. Втім, видатні динамічні характеристики Tesla сприяють потраплянню в аварії і в Україні.

ДТП – неприємний момент, тож автовласник прагне швидше про нього забути та відремонтувати своє авто. Якщо воно застраховане у Страховій компанії ARX, рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Рекламна інформація

Після Tesla йдуть BMW (72 %), Jeep (64,6 %), Ford (60,4 %) і Honda (60,3 %). Ці авто теж зазвичай привозять зі США битими. Покупцям, що цікавляться цими марками, рекомендується уточнювати у продавців факт минулих пошкоджень і ремонтів. Без ретельної перевірки ці моделі можуть стати дорогою «болячкою» для нових власників.

Історичні записи про пошкодження можуть знизити залишкову вартість автомобіля, ускладнивши його подальший перепродаж. Дешевий чи неналежний ремонт може з часом збільшити витрати на обслуговування. Також, якщо транспортний засіб мав структурні пошкодження або в ньому спрацювали подушки безпеки, це може знизити рівень його безпечності.

«Автомобілі часто отримують пошкодження в одній країні, задешево ремонтуються, а потім продаються в іншій. Після значних ДТП чимало транспортних засобів імпортуються в Європу та Україну зі США. Навіть у межах країни транспортні засоби зазвичай потрапляють у ДТП кожні 5-10 років. Оскільки середній вік автомобілів, що проходять техогляд в Україні, становить 10,5 років, цілком імовірно, що ці транспортні засоби хоча б раз побували в аварії», — заявив Матас Бузеліс, експерт авторинку та керівник відділу комунікацій carVertical.

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Невеликі міські автомобілі найрідше потрапляють у ДТП в Україні, а такі марки, як Peugeot (33,3 %), Renault (35,2 %) і Fiat (35,2 %), демонструють найнижчі показники пошкоджень.

Пошкодження люксового авто може коштувати понад 399 000 грн

Вартість ремонту транспортного засобу залежить від марки. Автомобілі економкласу дешевші в ремонті, тож вартість їхніх пошкоджень нижча. Проте навіть незначна аварія за участю люксового авто може призвести до рахунків на ремонт у десятки й сотні тисяч гривень.

В Україні середня вартість пошкоджень транспортних засобів Tesla склала 399 тисяч грн — найвищий показник серед усіх марок, досліджених carVertical. Після Tesla йдуть Land Rover (259 978 грн) і Lexus (236 871 грн).

За даними дослідження, на моделі Tesla в середньому припадає 1,6 запису про пошкодження, Land Rover — 1,5, а Lexus — 1,7.

У цьому дослідженні найнижчу середню вартість пошкоджень мають марки Skoda (110 748 грн), Ford (116 722 грн) та Honda (120 456 грн).

Тенденції щодо пошкоджень транспортних засобів

Враховуючи об'єднані дані з усіх країн, які брали участь у дослідженні, найбільше пошкоджень зафіксовано у BMW (66,7 %), за ним йдуть Hyundai (62,1 %) та Subaru (59,5 %).

BMW також очолив список найбільш пошкоджених авто за минулий рік (67,4 %), разом із Dodge (67,2 %) й Tesla (65,2 %).

В Україні та інших країнах, де проводилося дослідження, потужні авто частіше отримують пошкодження, тобто деякі водії можуть переоцінювати навички й надто сильно тиснути на педаль газу.

«Покупці часто мріють про певну модель і намагаються заощадити, обираючи відновлені транспортні засоби. Не кожен факт пошкодження означає, що авто слід уникати, але завжди краще порадитися з механіком, якщо у звіті про історію є пошкодження», — каже пан Бузеліс.

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