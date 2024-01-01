Чи справді електромобілі безпечніші за бензинові авто в ДТП: дослідження

Безпека є одним з найбільш важливих факторів під час покупки нового авто. Деякі покупці все ще сумніваються в безпечності електромобілів порівняно з їх аналогами з ДВЗ. Експерти Австралійської програми оцінки нових автомобілів (ANCAP) провели власне дослідження й опублікували цікаві результати.

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Як зазначає Carscoops, використовуючи дані власних краш-тестів, ANCAP постановила, що електромобілі мають пропорційно вищі результати, ніж автомобілі з ДВЗ. Однак, фраза “пропорційно вище”, означає, що сприймати такий результат треба з застереженням.

Простіше кажучи, ANCAP протестувала 57 електромобілів, і лише шість із них не набрали максимальної оцінки. Але коли справа доходить до автівок з двигуном внутрішнього згорання, кількість провалених краш-тестів більша: зі 117 автомобілів з ДВЗ 18 не отримали гарної оцінки.

Попри те, що в статистиці враховано більше п’ятизіркових результатів електромобілів, ніж п’ятизіркових автомобілів з ДВЗ (приблизно 89% проти 85%), різниця не така вже й велика. Також слід враховувати кілька інших факторів.

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Більшість електромобілів є відносно новими моделями з просунутішими технологіям безпек. Крім того, переважна більшість електромобілів мають вищу рекомендовану роздрібну ціну. Водночас серед моделей з ДВЗ були враховані дешевші автомобілі початкового рівня, які не пройшли тести ANCAP.

Йдеться про Mahindra Scorpio та MG5 (нуль зірок кожен) й Suzuki Swift (одна зірка). Також були авто, що здобули 3 зірки: Hyundai i30 Sedan, MG3, Jeep Gladiator і Jeep Wrangler. Очевидно, їх результати дещо зіпсували загальну статистику.

Водночас в Австралії та Новій Зеландії немає електромобілів з нульовою, однією або двома зірками. Найнижчі результати — три та чотири зірки. Їх отримали BMW i4, Hyundai Kona Electric, Fiat 500e, Opel Mokka та Citroen C4. Єдиним тризірковим електромобілем у продажу є Jeep Avenger.

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Розмовляючи з Drive, головний виконавчий директор ANCAP Карла Хоорвег сказала, що різниця між електромобілями та моделями з двигунами внутрішнього згорання не така велика, коли йдеться про загальну безпеку. Однак, оскільки електромобілі є дорожчими в виробництві, просто немає сенсу продавати їх дешеві аналоги із низькими оцінками.