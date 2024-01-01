Китайський кросовер отримав нуль зірок за краш-тест

Neta V – модель початкового рівня, що була розроблена компанією Hozon Auto. Після рестайлінгу у 2023 році автівка отримала назву Neta Aya. Цей компактний кросовер має низьку вартість, що починається від 12 тисяч доларів. Окрім китайського ринку, він також продається в Малайзії, Брунеї, Індонезії та Таїланді.

Читайте також: Як китайське авто проходить потрійний краш-тест: відео

Звичайно ж, за таку невисоку ціну потенційний покупець отримує досить скромний список оснащення: в максимальній версії потужність Neta V становить всього 95 кінських сил. Водночас заявлений запас ходу становить до 400 кілометрів за циклом CLTC. Проте, з опцій безпеки автівка має лише дві подушки безпеки, ABS, ESP та простий круїз-контроль. Ймовірно, це стало однією з основних причин, чому Neta V провалила краш-тест Asean NCAP.

Експерти зазначили, що кросовер має слабкий захист пасажирів під час фронтального краш-тесту. За даними Asean NCAP, манекен водія отримав “поганий захист голови, шиї, грудей і гомілки”. Також окремі бали було знято за те, що електромобіль не обладнаний такими необхідними опціями, як натягувачі ременів безпеки чи обмежувачі навантаження на ремені.

Також цікаво: Як пройшла краш-тест оновлена Toyota Camry

Загалом, Neta V отримала 7,89 бала з 20 можливих за захист пасажирів, 13,51 бала за захист дітей, лише 7,14 бала за системи безпеки й 0 балів за захист пішоходів та мотоциклістів. Фінальний бал склав 28,55 зі 100 можливих, що призвело до присвоєння нульової оцінки.