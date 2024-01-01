Китайский кроссовер получил ноль звезд за краш-тест

Neta V – модель начального уровня, которая была разработана компанией Hozon Auto. После рестайлинга в 2023 году автомобиль получил название Neta Aya. Этот компактный кроссовер имеет низкую стоимость, начинающуюся от 12 тысяч долларов. Кроме китайского рынка, он также продается в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.

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Конечно же, за такую невысокую цену потенциальный покупатель получает довольно скромный список оснащения: в максимальной версии мощность Neta V составляет всего 95 лошадиных сил. В то же время заявленный запас хода составляет до 400 километров по циклу CLTC. Однако, из опций безопасности автомобиль имеет только две подушки безопасности, ABS, ESP и простой круиз-контроль. Вероятно, это стало одной из основных причин, почему Neta V провалила краш-тест Asean NCAP.

Эксперты отметили, что кроссовер имеет слабую защиту пассажиров во время фронтального краш-теста. По данным Asean NCAP, манекен водителя получил “плохую защиту головы, шеи, груди и голени”. Также отдельные баллы были сняты за то, что электромобиль не оборудован такими необходимыми опциями, как натяжители ремней безопасности или ограничители нагрузки на ремни.

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В общем, Neta V получила 7,89 балла из 20 возможных за защиту пассажиров, 13,51 балла за защиту детей, только 7,14 балла за системы безопасности и 0 баллов за защиту пешеходов и мотоциклистов. Финальный балл составил 28,55 из 100 возможных, что привело к присвоению нулевой оценки.