Как прошла краш-тест обновленная Toyota Camry

Гибридная Toyota Camry 2025 года в кузове XV80 успешно прошла шесть из семи испытаний, чтобы получить награду некоммерческой организации Top Safety Pick+, сообщает Autoevolution.

Camry поколения XV80 отлично прошла испытания с ударом на небольшое перекрытие передней части, умеренное перекрытие передней части и боковой удар. За эти испытания она получила максимальную возможную оценку. Однако IIHS признал работу фар приемлемой, а не хорошей.

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Светодиодные линзованные фары с поддержкой автоматического дальнего света комплектаций LE и SE получили приемлемую оценку. Зато фары в версиях XLE и XSE показали немного лучшие результаты.

Что касается предотвращения лобовых столкновений и смягчения последствий в транспортных и пешеходных ДТП, то Toyota Camry 2025 модельного года избежала столкновения или значительно снизила скорость.

Самую высокую оценку также получила система напоминания о пристегивании ремней безопасности. Поэтому если безопасность стоит в вашем списке приоритетов, вы не ошибетесь с абсолютно новой Camry.