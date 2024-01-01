Нова Toyota Camry вже доступна в автосалонах США

Стартувало виробництво Toyota Camry 2024. Перший седан нового покоління зійшов із конвеєра підприємства в американському штаті Кентуккі. Про це, як пише focus.ua, повідомляється на офіційному сайті Toyota.

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Саме завод у Кентуккі є основним підприємством із випуску Toyota Camry: із 1988 року там зібрали понад 11 мільйонів цих седанів. Також нову модель виготовлятимуть у Китаї, а от у Японії її виробництво не планується.

Нова Toyota Camry 2024 зберігає знайомий силует, проте передня частина седана змінилася та виконана в сучасному стилі марки. У салоні з’явилися віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрин.

У Північній Америці та Європі седан Toyota Camry 2024 буде доступний виключно у 2,5-літровій гібридній версії потужністю 228 к. с. із переднім приводом і 235 к. с. — із повним.

Цікаво, що в США нова Toyota Camry майже на 500 доларів дешевша за попередницю — коштує від $28 400. Водночас її базову комплектацію розширили двозонний клімат-контроль і бездротова зарядка для смартфонів. На європейському ринку седан Toyota Camry 2024 очікується в червні.