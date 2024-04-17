В США стартують продажі нового покоління Toyota Camry. Хоча загальна ціна на нову Camry в штатах зросла майже на 2000 доларів, гібридна трансмісія тепер є стандартною для всіх версій, а повний привод пропонується у якості опції.

Нова Toyota Camry 2025 року незабаром надійде до американських дилерів, а ціни вже відомі. Для початкового рівня LE базова ціна становить 29 495 доларів США. Це трохи менше ніж на 2000 доларів дорожче, ніж у старій базовій моделі Camry, але тепер гібридна трансмісія є стандартною.

Читайте також: Представлена європейська Toyota Camry

Ось повний розподіл за комплектаціями. Повний привід, новий для гібридних Camry, коштує 1525 доларів США для всіх моделей.

Ціна зростає аж до 42 220 доларів США за повністю завантажену опціями модель, XSE AWD з пакетом Premium Plus і двокольоровим фарбуванням. Honda Accord 2024 року випуску має нижчу базову ціну — 28 990 доларів, Accord Hybrid коштує 33 990 доларів. Базовий Hyundai Sonata 2024 року коштує 28 650 доларів, але знову ж таки, гібрид коштує дорожче – 31 950 доларів. Тож Camry виглядає дуже конкурентоспроможною.

І хоча Camry загалом дорожчий, той факт, що він коштує приблизно стільки ж, скільки й його гібридний попередник, водночас пропонуючи аналогічну економію палива та більшу потужність, створює відчуття справедливого компромісу. Він використовує останнє покоління відомої гібридної системи Toyota, як і новий Prius, але з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном замість 2,0-літрового. Нова Camry також отримала значно покращений стиль і всі новітні технології допомоги водієві Toyota.

В Україні гібридна Toyota Camry коштує від $36 600

В Україні прайс на гібридну Toyota Camry в комплектації Elegance+ минулого покоління стартує від 1 435 512 грн, що за актуальним курсом становить приблизно 36 600 доларів. Скільки коштуватиме нова Camry невідомо, адже продажі європейської версії ще не стартували.