В США стартуют продажи нового поколения Toyota Camry нового поколения. Хотя общая цена на новую Camry в штатах выросла почти на 2000 долларов, гибридная трансмиссия теперь является стандартной для всех версий, а полный привод предлагается в качестве опции.

Новая Toyota Camry 2025 года вскоре поступит к американским дилерам, а цены уже известны. Для начального уровня LE базовая цена составляет 29 495 долларов США. Это чуть меньше чем на 2000 долларов дороже, чем в старой базовой модели Camry, но теперь гибридная трансмиссия является стандартной.

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Вот полное распределение по комплектациям. Полный привод, новый для гибридных Camry, стоит 1525 долларов США для всех моделей.

Цена возрастает вплоть до 42 220 долларов США за полностью загруженную опциями модель, XSE AWD с пакетом Premium Plus и двухцветной покраской. Honda Accord 2024 года выпуска имеет более низкую базовую цену - 28 990 долларов, Accord Hybrid стоит 33 990 долларов. Базовый Hyundai Sonata 2024 года стоит 28 650 долларов, но опять же, гибрид стоит дороже – 31 950 долларов. Поэтому Camry выглядит очень конкурентоспособной.

И хотя Camry в целом дороже, тот факт, что он стоит примерно столько же, сколько и его гибридный предшественник, одновременно предлагая аналогичную экономию топлива и большую мощность, создает ощущение справедливого компромисса. Он использует последнее поколение известной гибридной системы Toyota, как и новый Prius, но с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем вместо 2,0-литрового. Новая Camry также получила значительно улучшенный стиль и все новейшие технологии помощи водителю Toyota.

В Украине гибридная Toyota Camry стоит от $36 600

В Украине прайс на гибридную Toyota Camry в комплектации Elegance+ прошлого поколения стартует от 1 435 512 грн, что по актуальному курсу составляет примерно 36 600 долларов. Сколько будет стоить новая Camry неизвестно, ведь продажи европейской версии еще не стартовали.