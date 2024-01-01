Стартовало производство новой Toyota Camry

Стартовало производство Toyota Camry 2024 года. Первый седан нового поколения сошел с конвейера предприятия в американском штате Кентукки. Об этом, как пишет focus.ua, сообщается на официальном сайте Toyota.

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Именно завод в Кентукки является основным предприятием по выпуску Toyota Camry: с 1988 года там собрали более 11 миллионов этих седанов. Также новую модель будут производить в Китае, а вот в Японии ее производство не планируется.

Новая Toyota Camry 2024 сохраняет знакомый силуэт, однако передняя часть седана изменилась и выполнена в современном стиле марки. В салоне появились виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин.

В Северной Америке и Европе седан Toyota Camry 2024 будет доступен исключительно в 2,5-литровой гибридной версии мощностью 228 л. с. с передним приводом и 235 л. с. - с полным.

Интересно, что в США новая Toyota Camry почти на 500 долларов дешевле предшественницы - стоит от $28 400. В то же время ее базовую комплектацию расширили двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов. На европейском рынке седан Toyota Camry 2024 ожидается в июне.