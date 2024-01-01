Як пройшла краш-тест оновлена Toyota Camry

Гібридна Toyota Camry 2025 року у кузові XV80 успішно пройшла шість із семи випробувань, щоб отримати нагороду некомерційної організації Top Safety Pick+, повідомляє Autoevolution.

Camry покоління XV80 відмінно пройшла випробування з ударом на невелике перекриття передньої частини, помірне перекриття передньої частини та бічний удар. За ці випробування вона отримала максимальну можливу оцінку. Однак IIHS визнав роботу фар прийнятною, а не хорошою.

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Світлодіодні лінзовані фари з підтримкою автоматичного дальнього світла комплектацій LE та SE отримали прийнятну оцінку. Натомість фари у версіях XLE та XSE показали трохи кращі результати.

Що стосується запобігання лобовим зіткненням і пом’якшення наслідків у транспортних і пішохідних ДТП, то Toyota Camry 2025 модельного року уникла зіткнення або значно знизила швидкість.

Найвищу оцінку також отримала система нагадування про пристібання ременів безпеки. Тож якщо безпека стоїть у вашому списку пріоритетів, ви не помилитесь з абсолютно новою Camry.