Как китайское авто проходит тройной краш-тест: видео

Китайский автопроизводитель Chery продемонстрировал свою уверенность в безопасности собственных электромобилей, проведя очень сложный краш-тест на камеру. Столкновение трех автомобилей продемонстрировало прочность шасси Exeed Sterra ES 2025 модельного года и целостность его аккумуляторной батареи перед аудиторией представителей СМИ.

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Как рассказывает Carscoops, краш-тест состоялся в Тяньцзине, Китай, при поддержке Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC). Его особенностью Его основным отличием от типичных краш-тестов является использование трех реальных автомобилей Exeed Sterra ES, вместо стандартных тележек. Таким образом Chery решила создать более реалистичную имитацию.

По сценарию в неподвижный автомобиль, пытающийся выполнить разворот, на скорости 60 км/ч врезаются два других транспортных средства. Однако, основное отличие здесь заключается в том, что во время настоящего разворота транспортное средство, вероятно, будет двигаться во время удара.

Кроме того, нереально предположить, что оба других автомобиля будут двигаться с одинаковой скоростью. Несмотря на это, по результатам теста два белых электромобиля Sterra ES врезались в красный автомобиль с противоположных углов.

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Одно авто ударило в передний правый угол под углом 30 градусов, а другое врезалось прямо в салон под углом 180 градусов. Несмотря на сложную аварию для любого автомобиля, кадры и фотографии свидетельствуют о том, что Exeed Sterra ES продемонстрировала высокий уровень защиты для своих пассажиров.

Автомобиль сохранил структурную целостность кузова и аккумулятора, защитив при этом манекенов внутри. Chery сообщает, что стойки выдержали удар, все семь подушек безопасности сработали, как и ожидалось, система высокого напряжения батареи выключилась, а двери автоматически отперлись, как и должно быть после ДТП. Также была активирована функция экстренного вызова, что добавило дополнительный уровень безопасности.

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Хотя краш-тест, проведенный Chery действительно впечатляет, некоторые эксперты скептически отнеслись к его результату, ведь наличие одного неподвижного автомобиля во время краш-теста влияет на его реалистичность, концентрируя силы удара на транспортных средствах, движущихся. Из-за интересно будет узнать, какой балл получит Exeed Sterra ES в более строгом тесте, как вот от EuroNCAP или IIHS.