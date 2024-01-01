Як китайське авто проходить потрійний краш-тест: відео

Китайський автовиробник Chery продемонстрував свою впевненість у безпеці власних електромобілів, провівши дуже складний краш-тест на камеру. Зіткнення трьох автомобілів продемонструвало міцність шасі Exeed Sterra ES 2025 модельного року й цілісність його акумуляторної батареї перед аудиторією представників ЗМІ.

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Як розповідає Carscoops, краш-тест відбувся в Тяньцзіні, Китай, за підтримки Китайського центру автомобільних технологій і досліджень (CATARC). Його особливістю Його основою відмінністю від типових краш-тестів є використання трьох реальних автомобілів Exeed Sterra ES, замість стандартних візків. Таким чином Chery вирішила створити більш реалістичну імітацію.

За сценарієм в нерухомий автомобіль, що намагається виконати розворот, на швидкості 60 км/год врізаються два інших транспортні засоби. Однак, основна відмінність тут полягає в тому, що під час справжнього розвороту транспортний засіб, вірогідно, рухатиметься під час удару.

Крім того, нереально припустити, що обидва інші автомобілі рухатимуться з однаковою швидкістю. Попри це, за результати тесту два білих електромобілі Sterra ES врізалися в червоний автомобіль з протилежних кутів.

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Одне авто вдарило в передній правий кут під кутом 30 градусів, а інше врізалося прямо в салон під кутом 180 градусів. Попри складну аварію для будь-якого автомобіля, кадри та фотографії свідчать про те, що Exeed Sterra ES продемонструвала високий рівень захисту для своїх пасажирів.

Автівка зберегла структурну цілісність кузова та акумулятора, захистивши при цьому манекенів всередині. Chery повідомляє, що стійки витримали удар, усі сім подушок безпеки спрацювали, як і очікувалося, система високої напруги батареї вимкнулася, а двері автоматично відімкнулися, як і має бути після ДТП. Також була активована функція екстреного виклику, що додало додатковий рівень безпеки.

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Хоча краш-тест, проведений Chery дійсно вражає, деякі експерти скептично поставились до його результату, адже наявність одного нерухомого автомобіля під час краш-тесту впливає на його реалістичність, концентруючи сили удару на транспортних засобах, що рухаються. Через цікаво буде дізнатися, який бал отримає Exeed Sterra ES в суворішому тесті, як от від EuroNCAP або IIHS.